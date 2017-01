A Világgazdaság cikke kapcsán ismét rájöttem, hogy különleges vagyok, ismerőseim nagy részével egyetemben. Vagy csak simán átlagon aluli, de az előbbi jobban hangzik. A lap ugyanis megírta, hogy a Magyar Nemzeti Bank friss adatai szerint tavaly a harmadik negyedév végére 43 ezer milliárd forintnál is több pénzügyi vagyont halmozott fel a lakosság. Ez háztartásonként 10 milliónál is több megtakarítást jelent. Írnak rekordmennyiségű készpénzállományról is: egy átlagos családnak állítólag 850 ezer forintja van odahaza bankókban, meg néhány tízezer forintnyi valutája.



Keresem, keresem a fent említett átlagcsaládot a környezetemben, de nem találom. Sokkal több olyan családot látok, amely gyerekekkel még mindig albérletben él, vagy hitellel terhelt "saját" ingatlanban. Akik örülnek, ha hó végén nem futnak ki a pénzből akkor sem, ha beesik egy-egy betegség, tönkremegy egy nagyobb háztartási gép.



Mi jut eszébe ilyenkor a középhaladó demagógnak? Hát az, hogy a kevés rettenetesen tehetős família húzza fel a csóró átlagot. Statisztikában is, meg a szó átvitt értelmében is, mert biztos sokak zsebében kinyílik a bicska, amikor hallanak egy újabb családi összefogásról, egy újabb saját lábon álló csemetéről. Arra gondolnak, hogy az a saját láb a szülő lába, aztán meg arra, hogy tulajdonképpen leginkább a miénk. A lábunkon állnak, a fejünkre nőnek, és közben még azt is megmagyarázzák, milyen sok pénzt tartunk a sufniban – hát ne sírjon a szánk.



Persze lehet, hogy azért vagyunk oly sokan átlagon aluliak, mert nem hallottuk meg az idők szavát. Rossz szakmát választottunk – de hát nem lehet mindenki gázszerelő, politikus vagy sikeres üzletasszony.