A lázadás évei

2017 a lázadás éve lesz – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök. Szerinte az európai nemzetállamok lázadnak majd Brüsszel központosító törekvései, politikája ellen. Több csatára is készül, a két legfontosabb az, amit a migrációs ügyben és gazdaságszervezési kérdésekben kell megvívni.



Az elsővel kapcsolatban megemlítette: a kormány döntött az idegenrendészeti őrizet visszaállításáról, amivel nyíltan szembemegy az Európai Unióval. A másiknál, a kormányfő szerint, Brüsszel egyre jobban bele akar szólni a gazdaságba, például az energiaárakba (mint mondja: az energiaunió a rezsicsökkentés megszűnését jelentené), adókba, bérekbe. De ez a forradalmi, hősies hozzáállás nem meglepő, 2010-től az Orbán-kabinet egyfolytában harcol valami, valaki ellen.



Egykori mentora, Soros György és a civil szervezetek is célkeresztbe kerültek. Utóbbiak közül azokat, amiket haszontalannak, kártékonynak ítélnek – Németh Szilárd Fidesz-alelenök megfogalmazása szerint –, el kell takarítani az útból. Persze a Civil Összefogás Fórum erőteljes kormánypárti jelszavakkal, akciókkal nem tartozik ebbe a kategóriába. Ellenséget keres magának, haragost talál a kormány. Egyre többet. Civileket, tanárokat, orvosokat, ápolókat, és még Soro(s)lhatnánk.



Lehet, 2017 a lázadás éve lesz. De az lehet 2018 is. Nem hangosan, meghirdetve: csendesen a szavazófülke magányában lázadhatnak majd az emberek. A civilek. És nem Európa ellen.