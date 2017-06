A ló meghal

„A vidéki kórházakban az orvos-, a nővér- és az asszisztenslétszám is kritikus állapotban van" – nyilatkozta a napokban dr. Sinkó-Káli Róbert , a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház megbízott főigazgatója. Azt is mondta, hogy a nyári hónapokra részben szüneteltetni kell egy-egy osztály vagy részleg működését.Balhé lett belőle, a megbízott igazgató közleménnyel mentett kapufára: inkább minden szép és jó, hiszen milliárdos fejlesztés történt 2015 végén. Nem baj, hogy kevés köze van az egészségügyi munkaerőhiányhoz, azt kell nézni, ami van, nem azt, ami nincs. Nyilván, nyilván.Az eset illeszkedik a sormintába: az egészségügyi államtitkár szerint azért kell kórházi osztályt bezárni, mert a betegek nyaralnak. Vagy ott van a soroksári IKEA-ba távozó ápolók ügye. Mennyire kell elkeseredettnek lenni ahhoz, hogy valaki feladja a hivatását, és elmenjen bútort árulni? Antilop etetőszéket tálcával.Pártpolitikai hovatartozás nélkül ki kell mondani: az egészségügy haldoklik. Változtatás nélkül elviszi egy fertőzés valami lepukkant kórteremben. Az egyébként becsülendő béremeléssel együtt is baj van, hiába súrolja már a bruttó 170 ezret a kezdő fizetés az ágazatban. Nem lehet bűnös, aki szól, legyen igazgató, fekete ruhás nővér vagy egy kórházi osztályon órákig egyedül dolgozó rezidens.27 éve nevelgetjük a mi kis demokráciánkat, ennyi idő sem volt elég a kormányokon átívelő egészségügyi stratégia kikövetelésére azért, hogy ne haljunk meg. 27 éve kispóroljuk belőle a pénzt, és mostanra oda jutottunk, hogy ezermilliárdok kellenének a rendbetételéhez. Ennyi meg nincs, vagy ha van, a négyéves ciklusokban gondolkodó politikusoknak nem éri meg áldozni rá, mert nem látványos. Ezt is hagytuk és hagyjuk. S fejünk fölött elröpül a nikkel szamovár.