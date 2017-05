A mi görbe uborkánk

Amikor valaki az Európai Uniót értelmetlenségig agyonszabályozott bürokratikus monstrumként igyekszik leírni, általában azzal a közismert példával illusztrálja, amikor meg akarják határozni, mennyire lehet görbe az uborka. A rendelkezésben többek között az volt olvasható, hogy legyen gyakorlatilag egyenes, azaz a görbület ívének magassága az uborka 10 centis hosszán legfeljebb 1 centi lehet. Aki kóstolt már uborkát, ezen jót nevetett, esetleg bosszankodott – ki-ki vérmérséklete szerint.



A mostanában szinte mindenütt olvasható Állítsuk meg Brüsszelt! szlogen szelídebb felfogásban úgy is értelmezhető: vessünk gátat a hasonló, józan észnek ellentmondó, kívülről ránk erőltetett reguláknak. Akik ezt gondolják, azok számára van egy jó hírem. Bár jóval kevesebben tudják, mint ahányan az uborkagörbületet szabályozó, másfél évtizedes rendelkezésre emlékeznek, ezt az uniós előírást bizony már régen hatályon kívül helyezték – azaz, ha csak egy kicsit is, de sikerült Brüsszelt megállítani.



Mit mondjunk ehhez képest a mostani hazai dobostorta-szabályrendszerre, ami a cukrászok életét keseríti meg? Úgy tűnik, nincs is szükségünk Brüsszelre ahhoz, hogy egy álprobléma megoldásával feleslegesen megbonyolítsuk az életünket. Konzultáció nélkül is merem állítani, az édességek kedvelői a legkevésbé sem bánnák, ha ezúttal sikerülne megállítani – saját magunkat. Talán még óriásplakátok sem kellenének hozzá.