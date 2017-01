A mi időnk

Jó időnk van – valami ilyesmit mondott Orbán Viktor miniszterelnök hétfő reggel, mielőtt belépett a szegedi városháza kapuján. Többször is meghallgattam a felvételt, de nem értettem tisztán a szavát, mert a tüntetők közben azt ismételgették, hogy „eladtatok bennünket!". Kevesen voltak, de egyszerre kiabáltak, és azonnal teljes hangerővel, mihelyt a kormányfő kiszállt a kocsiból. Nem remélték, hogy odamegy hozzájuk, az nem szokás. Nem is ment. Sorsszerű volt a föllépésük, mint az antik görög drámákban a karé. Rosszindulatú lennék, ha azt írnám, a kormányfő csak mosolygott rajtuk, mert a mosolya a vendéglátójának, Botka Lászlónak szólt, aki elébe ment, kezet fogni.



Odabenn, ahol az időjárásnál fontosabb dolgokról is szó volt, ugyanígy – ahogy régebben írták: kölcsönösen szívélyes hangulatban – folytatódott a találkozó. Ez nem képmutatás volt, hanem célszerű udvariasság. Egészen kulturáltan meg lehet beszélni egy ellenzéki vezetésű nagyváros és a kormány közös dolgait Magyarországon, aztán a sajtótájékoztatón közös megegyezéssel el lehet hárítani a provokatívabb újságírói kérdéseket, amelyek arra céloznának, hogy a két főszereplő hamarosan egymással kerül szembe a választási kampányban.



Ez az etikett a politikusok kiváltsága. Mert a tárgyalótermen kívül – ma már lényegtelen, kik intézték így – a nemzetnek a politika iránt fogékonyabbik fele nem ilyen kíméletes, ha szembekerül önmagával. Magyarországon az utóbbi száz évben minden család életébe beletaposott valamikor a történelem, más-más generációk érdekei csorbultak vagy kaptak megerősítést. Győzködni a másikat, hogy gondolja át az értékválasztását, olyan reménytelen, mint a kéregető hajléktalant kiosztani, hogy ne igyon többet, és keressen magának valami munkát. Ezt föl lehet érni ésszel, de lehetne ragaszkodni is ehhez a tudáshoz, bármit mondanak a mikrofonba, bármilyen idők jönnek. Épülhetne a tapintatból is kultúra, mielőtt minden nemzeti ünnepből táskás verekedés lesz.