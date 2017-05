A múltat eltörölni

Öt utca neve változik mától Vásárhelyen. A közgyűlés döntött így. A Maxim Gorkij utcát Gácsi Lászlónak, a Martinovics Ignácot Görgey Artúrnak, a Somogyi Bélát Tisza Istvánnak, a Táncsics Mihályt Bethlen Istvánnak és az Ormos Edét Németh Lászlónak keresztelték át.



A történelem – saját definícióm szerint – események sorozata, amelyekben kiemelkedő személyiségek vesznek részt, alakítják azokat. Egy részüket megvetjük, elítéljük, mások a hőseink, tiszteljük, szeretjük őket, rájuk, tetteikre hivatkozunk. Főleg a politikusok. Ezzel igazolják magukat, jelezve, kinek, kiknek az örököseinek tartják magukat. Az utcák, terek régóta tartó (át)keresztelése ilyen üzenet. Ő kell, ő nem.



Mint például Táncsics Mihály – tudom, a városhoz tartozó Kútvölgyön még viseli utca a nevét –, akit az 1848/49-es forradalom és szabadságharc nyitányaként kiszabadított a nép. 1990-ben a sajtódíjat Rózsa Ferencről Táncsics Mihályra keresztelték. Át. Eltelt 27 év, és Vásárhelyen a pozitív jelzők lekoptak a nevéről. Emlegetjük a történelem ítélőszékét, elfelejtve, azt is emberek alkotják, és döntenek kényük-kedvük szerint. Egyszer, többször majd a mostaniakat is megidézik.



A múltat szégyellhetjük, de eltörölni nem lehet. Nem szabad. A demokráciának a türelem, a tolerancia is alkotóeleme (lenne). Ennek jegyében maradhatnának az utca- és térnevek. Emlékeztetőnek, és mert nem vagyunk egyformák.