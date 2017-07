A munka rabszolgái

Érdekes lény ez a munka nevű képződmény, ahogyan testvére, a feladat is. Mindketten olyan szerzetek, akik valahogy sosem képesek a pihenésre. Ráadásul ha magukra maradnak, csak gyűlnek-gyűlnek. Elhívják bulizni magukhoz a társaikat is, nagy kupit csinálnak maguk körül, így mire gazdájuk visszaér, be sem fér tőlük az irodájába. Nem csoda, ha a legtöbben nem merik hosszú időre magukra hagyni őket – az a biztos, ha felügyelet alatt vannak az év minden szakaszában.



Miattuk van az, hogy az átlagos magyar munkavállaló nem érti, mi az a szabadság, amikor arról faggatják, mennyi időt tölt pihenés céljából otthon. Itt a nyár, amikor kiürül a város, és állítólag mindenki szabira ment. Aztán kiderül, hogy annyira mégse. Mert ma már szabadságon lenni is luxus. Aki alkalmazott, jó eséllyel egész kis kolóniát nevel a kellemetlenkedő, munka nevű kis jószágokból. És persze még véletlenül sincs senki, aki magára tudná vállalni a gondozásukat, hiszen a többieknek is a fején táncolnak a sajátjaik. Aki pedig vállalkozó, be tudja ugyan zárni a kis gonoszokat egy szekrénybe, viszont azok akkor megsértődnek, és hatalmas tempóban kezdenek pénzt falni – természetesen a gazdájukét.



És hogy igazságos-e ez a dolog? Nyilván nem. El lehet olvasni a klassz statisztikákat, hogy mennyi pihenés lenne az ideális, vagy mennyit nyaral az átlag – de minek idegesítse az ember magát ilyesmin? Tudomásul kell venni, hogy mi olyan népség vagyunk, akiknek az életét ezek a kis izék irányítják. Lehet, hogy nem engednek el bennünket szabadságra, de legalább vannak. Mert ha nem lennének, akkor az lenne a baj. Ez esetben ugyan rengeteg pihenőidőnk lenne, de akkor meg annak nem örülnénk. Azért egyszer majd hátha eljön annak is az ideje, amikor mi is megtanuljuk a nálunk nyugatabbra lévő, fejlettebb embertársainktól, hogyan törjük be őket. És akkor majd nem irányítják az életünket, hanem szolgálják a jólétünket. Mert amúgy állítólag alapvetően erre valók.