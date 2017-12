A nagy fenyőátok

Volt valami a levegőben. Talán még most is van. Nem csak a kéményekből kiáradó, fojtogató bűzre gondolok, amivel majdnem kinyírták egyesek a Télapót... Idén mintha átok ült volna némelyik közterületi karácsonyfára.



A Kossuth téren felállított Mindenki Karácsonyfája szállítás közben sérült meg. Egyik oldalon, ahol a járműről leért az aszfaltra, megbarnultak az ágai, lehullottak a tüskéi. A békéscsabai pedig kettétört, amikor felállították. Újat kellett szerezni. Fenyőfaügyben a rómaiak jártak a legrosszabbul. A 21 méteres vörös fenyő lekonyította az ágait, lehullajtotta a tüskéi nagy részét, nemhogy vízkeresztig, karácsonyig sem bírta. Itt is azt gyanítják, a nagy gebasz a 40 ezer euróba kerülő szállítás közben történhetett. Vannak, akik vécékefének csúfolják a fát, mások pedig Spelacchiónak, vagyis ütött-kopottnak. Ezen a néven saját Twitter-oldalt is kapott, amit több ezren követnek.



A köztéri karácsonyfa közügy, a családi pedig ugyan magán, de annál kényesebb. Sokan hagyjuk az utolsó napokra a vásárlást, mert nem érünk rá. Hozzánk eddig a Jézuska hozta, de tavaly a kislányom közölte, hogy évek óta tudja, hogy ez nem igaz. Azért nem mondta meg, mert nem akarta, hogy szomorú legyek, ha megtudom, hogy tudja. A fenyőt idén közösen választjuk. S ebben a kérdésben nem ismerem a tréfát. Mivel nem vagyok hajlandó vízkeresztig egy pocsék fát bámulni, megnézem, mit veszek. Mondhatni, nem vagyok a fenyőfaárusok álma... S aztán jöhet a hazahurcibálás, ami, mint tudjuk, olykor lehet veszélyes... Kitartást mindenkinek a karácsony előtti utolsó rohamokhoz! Majd pihenünk a feldíszített fa alatt...