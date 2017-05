Már egész hétre be van készítve a szőlőcukor, csoki, ropi és kabala – indulhat a munka. Most mindenki rátok figyel, és ilyenkor kicsit otthon is felborul minden, anya aggódik, apa főz, mert így vezeti le a feszültséget.



A múlt hét végén több ezer középiskolás vett búcsút a megyében a diákéveitől családtagjai, barátai és ismerősei körében, hogy – egy sosem hallott fordulattal élve – rálépjen a nagybetűs ÉLET rögös, nehézségekkel teli útjára.

Kedves maturálók, kinyílt a kapu a nagyvilágra, eljött a nap, ami nemcsak távolról tűnt nagyon messzinek, de közelről is, hiszen talán még a ballagáson sem hittétek el, hogy eljön. Hát eljött.



A középiskolás éveitek utolsó nagy megmérettetése következik. De ti erősek és okosak vagytok, szeretitek a kihívásokat, megmérettetéseket, beszéltek angolul, számoltok németül, ahogy az elhangzik Török Ferenc nagyszerű filmjében, a Szezonban. Ajánlom a nyárra! Amúgy meg ez lesz az egyik legszebb nyaratok – huh, már érettek lesztek, már útra keltetek, próbálgatjátok szárnyaitokat, hogy milyen szabadon, nagyon szabadon élni.



De ne rohanjunk ennyire előre. Mert ma magyar, holnap matek, szerdán történelem, csütörtökön angol írásbeli vizsga jön. Húzós napok elé néztek, de bírni fogjátok, és minden rendben lesz, csak most érzitek úgy, hogy semmit sem tudtok. Megnyugtatásul mondom, sok húzós napotok lesz még, és jó párszor fogtok így érezni. Hm, tudjátok, a rögös út... De a végén minden rendben lesz. Nagyon remélem.



Útravalóul pedig ne feledjétek: Boldogok a sajtkészítők! Üdvözlettel: Brian.