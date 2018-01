A néma hős

Az a legszebb a 74 év múltán felbukkant makói történetben, hogy Diósszilágyi Sámuelről nemcsak a helybeliek, még a családja sem tudta, hogyan mentett emberéleteket a vészkorszakban. Ebben az országban, ahol gyakran az lehet az érzésünk, a jó itt elnyeri méltó büntetését, szívet melengető arról olvasni, hogy a makói kórház egykori igazgatóját nem érdemtelenül tartották nagyra már kortársai is. A Makóról Tel-Avivba elszármazott, most 96 éves Landeszman László leánya segítségével a Facebookon keresztül kereste a kapcsolatot Diósszilágyi leszármazottaival, hogy megköszönje: a humanista belgyógyász főorvos megmentette a halálos ítélettel felérő munkaszolgálattól azzal, hogy 21 éves korában betegként felvette a kórházba. Időben oly távol vagyunk ezektől az eseményektől, hogy ma már szinte csodaszámba megy egy ilyen kései tanúságtétel. Pedig ez a történet több szempontból is fontos.



Makó egykor méltán híres, virágzó zsidó közösségét a történelem viharai teljesen szétszórták. A német megszállást követően a magyar hatóságok közel kétezer embert zsúfoltak össze kis területen a helyi gettóban. 1944 májusában a rendőrök brutálisan megverték az idős Vorhand Mózes ortodox főrabbit, aki a bántalmazások következtében néhány nap múlva meghalt. A makói zsidókat a nyáron a szegedi téglagyárban létrehozott táborba vitték. Hogy az ott összegyűjtött 8 ezer embernek mi lett a tragikus sorsa, azt tudjuk. A holokauszt idején több mint 1200 makói zsidó polgárt gyilkoltak meg. Világra nyitott szellemiségük, dinamizmusuk ugyanúgy fájón hiányzott később városukból, mint ahogyan Szegeden is az elhurcolt, megsemmisített polgároké.

Diósszilágyi Sámuelre ma is büszkék lehetnek a makóiak. Egyike volt azoknak a néma hősöknek, akik akkor sem követeltek melldöngetve elismerést, amikor sokan akár érdemtelenül is megtették. Egyszerűen csak minden időben tudta, mi a kötelessége, tette a dolgát, és nem hagyta, hogy megszédítse a korszak harsogó propagandája. Ember volt az embertelenségben.