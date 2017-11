A nemzet játszótere

Ön szerint a közösségi oldalak csak arra jók, hogy butítsanak, gyűlöletet keltsenek és nyomorba döntsenek érzelmileg? Lehet, hogy téved: történnek fontos dolgok ezeken a virtuális játszótereken. A szerb Blic napilap például nemzetközileg elismert genetikus Twitter-bejegyzése alapján próbálta a magyar NAV-osokra ráhúzni a vizes lepedőt, Tállai András pedig a Facebookon jelentette be, hogy sikerült lejjebb vinnie a benzinárat Mezőkövesden. Nálunk a Twitter nem igazán terjedt el, de a Facebook nyilvánossága olyan botrányokat hozott napvilágra az utóbbi hetekben, mint a Marton László-ügy vagy a KFC-ben megvert újságíró esete. Ráadásul kiderült, hogy nemcsak az államtitkár alakíthatja a benzinárt telefonos úton, hanem az emberek facebookos kommentjei is.



Persze ott vannak a tudnodkell.info szintű oldalak a mérgező tiszafateával mint népi gyógymóddal, és Zuckerberg továbbra sem fizet beteg gyerekek képének megosztásáért. Ám olyan gyorsan sehol sem lehet összerántani a segítséget, ha bajba került, elszegényedett, megbetegedett valaki, mint a legismertebb közösségi oldalon. A megosztások nem egy ember lehetetlen helyzetét oldották már meg – olykor a segíteni hivatott intézmények helyett. Na meg villámgyorsan napvilágra kerülnek olyan dolgok, amelyeket szeretnének örökre eltitkolni, és itt nem csak a bosszúpornó-felvételekre gondolunk. Tüntetések szervezésére is kiváló a közösségi háló, bizonyos országokban blokkolják a hozzáférést – aligha véletlen.



Itt üzengetnek egymásnak politikusok és celebek, itt adunk-veszünk, vitatkozunk, vezetjük le a feszültséget. Virtuális agóra, piactér és fonó, mesék, pletykák és fontos infók tárháza. A magyarok legfontosabb játszótere lett a Facebook. Ha ezt Zuckerberg előre látta volna!