Márpedig minden szobában lesz egy külföldi diák, kivétel nincs! Ellentmondást nem tűrően mondta ezt a 80-as évek legelején az elsős közgazdászhallgatóknak a kollégiumvezető a Pécshez tartozó bányásztelepülésen, Vasason. Az internacionalista, szocialista és még nem tudom milyen együttműködés jegyében ugyanis a százfős elsős évfolyam közel 20 százaléka a baráti országokból érkezett. Legtöbben Kubából, Laoszból, Afrikából, de lengyel és szovjet diáktársaink is voltak.



Ha a gettósodás erős kifejezés is, az a korábbi tapasztalatokból kitűnt, nem vezet jóra, ha az ötágyas szobákban azonos nemzetiségűek laknak. Más a habitus, az életritmus, de leginkább nem tanulják meg rendesen a nyelvet, aminek a négy magyar szobatárs közé szorítva azért exponenciálisan nőtt az esélye.



Ma minden egészen más rugóra jár, nem a barátság, sokkal inkább a pénz jegyében tanulnak Magyarországon és Szegeden is a külföldi diákok. És még nem elegen, Rovó László, az új rektor már vezetői programjában is azt hangsúlyozta, 3200-ról 5000-re kellene növelni a Szegedi Tudományegyetemen tanuló külföldi diákok számát – és mindezt 2020-ig. Tetemes tandíjukra számít az SZTE, korántsem visszafogott költéseikre pedig a város és annak vállalkozói.



De nemcsak a lakáskiadásnál, a vendéglátásban és a személyszállító szolgáltatásban jelentenek komoly fizetőképes keresletet, akár az irodabérleti piacon is tényezők lehetnek. Persze nem direktben, mindenesetre a legimpozánsabb belvárosi irodaház, a Lombard új tulajdonosa lát fantáziát bennük. Szóba jöhet az egyetem is, akár a fizetős orvosképzés valamelyik tanszékének is méltó helye lehetne ez a belvárosi épület – nyilatkozta nem is olyan régen lapunknak Török Zoltán.



És ne feledjük, a város legjobb fekvésű, legdrágább irodaházáról beszélünk, ahol egy négyzetméter egy hónapra nettó 4500 forintba kerül – és egy év, valamint 800 négyzetméter alatt nemigen tárgyalnak, mert ez a pénzről szól.