Engedély nélkül alakították át azt az autóbuszt, amelyben Veronánál 17, sítáborból hazainduló magyar gyermek és felnőtt halt meg. És ez a beavatkozás a pénzről szólt, amikor az 53 ülőhelyet megtoldották 5-tel – több emberrel kevesebb a forintban számolt utaskilométer. És egy illegális, 370 literes póttartályt is beépítettek, ezért is terjedhettek olyan gyorsan a lángok az utastérben. Meg azért, mert a sofőrök egy átfejtővel az üzemanyagot hátulról az első tankba tudták tölteni, így a jobb első tartály mindig tele lehetett. Azon az oldalon fékeződött nagy tempóról nullára a busz.



A pluszüzemanyag szerintem nem a hatótávnövelésről szólt, időnként úgyis meg kell állni pisilni egy-egy benzinkútnál, valószínűleg trükközhettek az olcsóbb és a drágább gázolajjal. Illetve majdnem biztos: a Magyarországon tankolt üzemanyag áfáját visszaigényelhetik a fuvarozóvállalkozások, az alapból is drágább olasz gázolajét nem.



Nem mai találmány a plusztank, bő 30 esztendővel ezelőtt egy 1200-as Zsiguli járta meg Isztambult, a csomagtartóban házilag hegesztett, csúnyán szögletes, de jól passzoló, 80 literes benzintartállyal. A magasabb jugoszláv, illetve török árakat lehetett így kijátszani, legtovább a Bulgáriában vásárolt, tényleg jóval olcsóbb benzin lötyögött benne.



Azt nem merem állítani, hogy a sofőrön is spórolt a cég, de ha a munkaerő árának köze van a minőséghez, ez sem zárható ki. Az, hogy a buszvezetővel sem volt minden rendben, már a baleset utáni napokban beszédtéma volt szakmai berkekben. A hírek szerint alvászavarral küzdött, betegsége miatt nem is dolgozhatott volna sofőrként. Gyógyszert szedett, alvássegítő készüléket használt, 2016 januárjától márciusig felfüggesztették és a buszokról is levették.



Ha ez nem klasszikus példája a munkaerő leértékelődésének, akkor mi az?