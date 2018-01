A pitvarosi bíró

Kevés hálátlanabb feladat létezik, mint a segélyosztás. Vannak, akik megköszönik szépen, amit kaptak, mások pedig úgy gondolják, az a minimum, hogy ezt is odaadta az állam, már korábban kellett volna. A tél közepén járunk, Pitvaroson most tudják kiosztani az érintetteknek a szociális tűzifát. Egy lovas kocsis férfi reklamált, hogy az önkormányzat egy nap csak egy fuvarost enged be az udvarra, hogy házhoz vigye a megítélt adagot, pedig mindenki várja már.



Első pillantásra tényleg furcsa döntés ez. A polgármester azonban azt mondja, nem akarták, hogy a szociális tűzifa házhoz szállításán bárki nyerészkedjen. Az önkormányzat eldöntötte, kiknek jár belőle, a községházán azzal is tisztában vannak, ki az, akinek házhoz kell vinni a falu traktorával, esetleg össze is aprítani és bekészíteni a kályha mellé, és melyek azok a családok, amelyek ezt maguk is meg tudják oldani. Akik közülük mégis fuvarost fogadnak, pénzért, azoknak várniuk kell.



Igazságot tenni két szegény ember között olyan helyzetekben, amelyekre nincs jogszabály: ez ma a kistelepülési polgármesterek egyik legfontosabb feladata. Tudni, kinek van épkézláb, munkabíró gyereke, aki egy kétkerekű kézikocsival haza tudja vinni az anyjának a kapott fát. Megítélni, hogy két leszázalékolt férfi közül ki a kevésbé elesett, és aztán másnap, harmadnap is belenézni az emberek szemébe. Ha a legtöbben elégedettek a döntéseivel, megnő a közösség szemében. Ha erre a munkára két-három cikluson át képes üzembiztosan, atyai, szinte feudális tekintélye lesz.



Jó kérdés, hogy tényleg így kellett-e fejlődnie a magyar önkormányzatiságnak, de ez már így lett. Nagyobb felelősség Pitvaroson levezényelni a faosztást, mint törvényekről szavazni a Parlamentben.