Egyre nagyobb a pezsgés a szegedi egyetem állásbörzéjén, és ez jó jel. Jó, mert azt jelzi, mifelénk is egyre több cég keresi a jól képzett, nyelvet beszélő munkaerőt – vagy hogy a túloldalról nézzük a dolgot, a megfelelő szaktudással rendelkező fiatalok egyre könnyebben találják meg álmaik munkahelyét. Ennek hátterében nyilván a gazdaság pezsgése áll, ami szintén jó mindenkinek. A börzét figyelve az is látható, a munkaerőpiac milyen irányú szakképesítést igényel a leginkább. A kérdés egyre inkább az, ezen a téren mit hoz a jövő?



És erre nehéz okosat mondani. Nagyon, mert szinte évről évre bukkannak fel olyan munkák, amilyenekhez még csak hasonló sem nagyon létezett korábban. Közhely: a mai fiatalok unokái minden bizonnyal olyasmivel fognak foglalkozni, amire még szakkifejezés sincs a magyar, de talán még az angol nyelvben sem. Felgyorsult a világ, és ebben az állandó forgatagban nem könnyű megtalálni azt az állandóságot, ami a majdani karrierépítés sarokköve lehet.



Amikor nagyobbik lányommal – most gimnazista, már gondolkozik a továbbtanuláson, majdani hivatásán – erről beszélgettem, annyit tudtam neki mondani: szerintem olyan irányt próbáljon választani magának, ami igényli az emberi kreativitást, azt ugyanis aligha lehet majd gépekkel kiváltani. S persze tanulja meg a modern világ latinját, az angolt. Hogy aztán ő, no meg a korosztálya ebben a pillanatról pillanatra változó világban miként fog boldogulni, az majd kiderül valamelyik soron következő állásbörzén.