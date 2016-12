A szalámi éve

A lázadás évét vizionálja a mi vezérünk 2017-re. Ebben az egyben kivételesen egyetértünk, mert én is. Hogy miképpen lenne az, abban merőben eltér a véleményünk. Hiszen ő abban bízik, hogy most aztán kapára-kaszára, ha nincs más velünk, csakis magunkra számíthatunk, és egyedül állunk ki a világ ellen. Mármint a demokratikus felével szemben. Én meg inkább azt várom, hogy végre magunk mögött hagyjuk azt az egész mókuskereket, amiben idén ámokfutottunk. Merthogy úgy pörögtünk az elénk vetett gumicsontok körül, ahogy a kormány és médiája akarta.



Ők meg ördögien eltakarták vele egyik botrányukat a másik után. Mert ki emlékszik már, hogy tüntették el a pikszisből kilökött korábbi kebelbarátokat, vagy miként szűnik meg a mi forintjaink közpénz jellege, ha alapítványokba fejtik át. Vagy hogy tapostak bele a kopaszok a vasárnapi boltzáras kérdésbe. Marcangoltunk helyette egészen őszig szétkent betelepítési kvótanépszavazást, most meg ráfordultunk az újabb rezsiharcra, a jótevő kormány karácsonyi osztogatására. És mi lesz még jövőre, hiszen az igazi kampány csak most kezdődik… Hogy érték el, hogy már alig emlékszünk a tanárok esernyős tüntetésére, a szociális dolgozók tiltakozására vagy az októberi állami ünnepség kifütyülésére?



Hát úgy, hogy felszalámizta magát az ellenzék, mert a konc után loholva még mindig nem lát ki a saját vízfejéből. A médiát pedig maga a kormány szalámizta. Amelyik nem adta magát, elvették, megszüntették, és a maguk képére teremtettek másikat. Így aztán a szalámi évében szembefordították a kiskereskedőt a hipermarketekkel, az önkormányzati hivatalnokot a jobban kereső kormánytisztviselővel, az iskolatitkárt a pedagógussal, az aktív dolgozót a nyugdíjassal, a szociális szférát az egészségüggyel, és ki emlékszik már, kit kivel. Szánalmas, mert ez a sok minden úgy történt, hogy mégsem változott tőle semmi. Nincs más hátra: boldogabb új évet és jó reggelt kívánok!