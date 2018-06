A szomszéd dinnyéje

Görög görögdinnye – olvastam az egyik zöldségesnél másfél héttel ezelőtt a hirdetőtáblán.



Miközben jót szórakoztam azon, hogy duplán hangsúlyozzuk a dinnye nemzetiségét, azon is elgondolkoztam, vajon miért fontos kiemelni, honnan van a gyümölcs – főleg, ha az nem magyar. Mert ugye a vevő azt szereti, ha hazait vehet, hiszen a messziről jött áruról mindenki azt mond, amit akar, meg persze az soha nem is lehet olyan jó, mint ami a mi tájunkon nevelkedett.



Azért azt kell mondjam, hogy hazaszeretet ide vagy oda, van abban valami, hogy ha valaki szezon előtt szeretne jó gyümölcsöt enni, nem biztos, hogy a magyart kell előnyben részesítenie. Elég csupán némi földrajztudás ahhoz, hogy belássuk: Görögországban, Olaszországban mostanra jóval többet volt meleg, és többet sütött a nap, mint nálunk. Nem véletlen, hogy ott már mézédes a barack, amit nálunk még csak nézegetnek a gazdák, le merjék-e szedni, vagy várjanak vele egy kicsit, de például olyan cseresznyét sem ettem még itthon, mint amit Olaszországban lehet kapni – tegyük gyorsan hozzá, kilónként közel 3000 forintért. Nincs mit tehát csodálkozni azon, hogy a dinnyével is óvatosak még a kereskedők: inkább rendelik még a biztos görögöt, mint a bizonytalan magyart, ami most még lehet, hogy nem olyan, mint amit a vevők elvárnának.



Persze szezonban értelemszerű, hogy a magyar gyümölcs a legjobb, de azt gondolom, nem szabad ragaszkodni mindenáron a hazaihoz. Inkább tessék élvezni a lehetőséget, hogy kora tavasztól késő őszig szinte a teljes repertoár elérhető hazánkban – így hétfőn epret, kedden pedig szőlőt is ehetünk akár, ráadásul ha szerencsénk van, mindenből finomat.