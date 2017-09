Bevallom, szeretem a katasztrófafilmeket. Egy fárasztó nap után jó kikapcsolódás ilyet nézni, egy kis nasival a kezemben, doromboló macskával az ölemben. Az ember, bár végigizgulja a filmet, tudja, hogy az alkotók a katasztrofális vihart akár egy kiskádnyi vízben is képesek leforgatni.



Augusztus 6-a óta azonban elment a kedvem tőle. Akkor mi, orosháziak, negyedórán keresztül élőben kaptuk a műsort. Álltam az előszobában, távol az ajtótól és az ablaktól, amit vert a dió nagyságú jég, és figyeltem, hogy a legalább 70 éves, óriási fenyőfánk gyökerei vajon kibírják-e a szélvihart. Ha nem, akkor merre dől, a szomszéd házára vagy a miénkre? Még egy hónap múltán is látni az ítéletidő nyomait a városban. Pedig amit mi kaptunk, csak egy kis Irmuska volt, egy icipici Irmuska...



Az interneten most elhűlve követem, mire képes a Szörnyeteg, vagyis Irma, aki/ami Pokollá változtatta az életet a karibi térségben, Floridában, Kubában. Irma napok óta tombol és pusztít, mint egy bomlott agyú nő. Ha végre el is vonul, a károk helyreállítása sokáig tart majd. A világ együttérzéssel figyeli Irma áldozatait. De azért vannak, akik ebből is viccet csinálnak. Persze ők a szobában ülnek a számítógép előtt, nem pedig az életükért küzdenek, nem az életük munkájáért aggódnak. Létrehoztak egy Facebook-eseményt, amihez 60 ezren csatlakoztak. Ventilátorral fújnák el közös erővel a hurrikánt. Egy 22 éves floridai fickó pedig arra buzdította az embereket, hogy puskával lőjék le Irmát. Amilyen nagy az Isten állatkertje, erre is rákattantak 25 ezren. Még a seriff is próbált a lelkükre hatni. Voltak olyanok is, akik kárörvendtek Florida katasztrófáján. Szerintük a sorscsapás azért következett be, mert a többség Trumpra szavazott. Egy szó, mint száz, Irmának lenne dolga itt, a Földön.



De ahelyett, hogy pusztító vihart kavar, az emberek fejéből kellene 200 kilométer/órás sebességgel kipucolnia a hülyeséget, kapzsiságot, gonoszságot, kegyetlenséget, mindenhol a világon. Ahogy elnézem, ezen a területen a következő pár száz évben biztos lenne dolga. Persze csak akkor, ha addig bele nem pusztul a Föld a klímaváltozásba.