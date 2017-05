A szülés gátja

Több gyerek kell! – ezt Orbán Viktor mondta. Meg azt is, hogy az a nemzet, amelyik biológiailag nem tudja fenntartani magát, nem tarthat igényt arra, hogy létezzen. Ezért ha a 2018-as választáson ismét győznek, a demográfia kerül a politikájuk középpontjába. Ettől várják majd a bébiboomot... Ha hinni lehet a kiszivárgott híreknek, a családokat már jövőre kezdik kényeztetni. A kampányfinisben.



Tessék mondani, az elmúlt nyóc évben nem lehetett volna jobban? Mert az eddigi népességnövelőnek szánt intézkedések, mint a CSOK, az adókedvezmény és (szinte) más semmi, úgy tűnik, nem nagyon hozták meg a gyermekvállalási kedvet. Tény, hogy vészesen fogy a népesség. Kevés baba születik. A statisztikai adatok szerint 1999 óta nem haltak meg annyian az év első két hónapjában, mint 2017 januárjában és februárjában. Kevés itthon a dolgos kéz. A fiatalok közül sokan külföldre mentek. Akik ott jól érzik magukat, ott szülnek. Nem valószínű, hogy hazajönnek, legfeljebb látogatóba, a nyári szünetben, meg halottak napján, hogy a magas halálozási rátának áldozatául esett hozzátartozóik sírjánál leróják kegyeletüket.



A meglebegtetett demográfiai programban többek között gyermekvállalást ösztönző családtámogatásokat vezetnének be. Emelnék a 2008 óta változatlan összegű családi pótlékot, meg a gyest. Fontolgatják a lengyel 500 plusz program bevezetését. Ott minden második és további gyermek után havi 35 ezer forintnak megfelelő támogatást kapnak a szülők az államtól. Régi vesszőparipám, hogy nem lennék annak a gyereknek a helyében, aki a várható kedvezmények, vagyis a pénz miatt születik meg. Olyan országot kellene építeni, ahol enélkül is kedvet kapnak a szülők, hogy minél több kisgyerek szaladgáljon körülöttük. Ahol kiszámítható a jövő. De az egyik fontos demográfiai lépés lehetne például a demokrácia helyreállítása. Mert lehet, a légkör is felelős abban, hogy fogy a magyar.