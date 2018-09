A vizek királyai

A Tisza Szeged főutcája – szól az elkoptatott közhely, amelyben persze, minden más közhelyhez hasonlóan, ott van az igazság. És mint minden főutcán, vagyis úton, a lóerők mellett itt is intelligencia kérdése, ki hogyan közlekedik rajta. Aki szárazföldön gyalogol, biciklizik, jár busszal, villamossal, trolival vagy vezet, ismeri a terepjárós/béemvés bunkó típusát, aki úgy gondolja, hogy ha feneke alatt egy olyan „vas" van, amivel ledúrhatja a többi közlekedőt az útról, meg is teszi. Egészen addig, amíg nem okoz balesetet vagy a rendőrök nem büntetik meg a többi közlekedővel szemben tanúsított prosztó és szabálysértő viselkedése miatt. Az ilyenek hajtanak a buszsávban, a mentő után a dugóban vagy állnak rá villamossínre, esetleg a mozgássérült-parkolóba, legalább két helyet elfoglalva, miközben elmennek bevásárolni.



Ugyanakkor szerintem kevesen láttak már olyat, hogy valakit megbüntet a vízi rendőr, mert nem „biztonságos sebességgel" húzott el a lassabb vízi járművek, netán fürdőzők mellett. Míg a szárazföldön egzakt szabályok vonatkoznak mondjuk a sebességre, amelyeket táblákkal is jeleznek, a szabad vizek ilyen szempontból, úgy tűnik, közelebb állnak a vadnyugathoz. A Tiszán például Szegednél annyival repeszt valaki a neki megadatott motoros minijachttal vagy jet skivel, amennyivel jólesik, sebességkorlátozás ugyanis nincs.



A fürdőzőket legalább a 30 méteres szabály védi – derül ki kollégám cikkéből –, vagy ha erre nincs lehetőség, a sebességet kell 5 kilométer per órára csökkenteni. Bár szerintem, ha megkérdezünk jó néhány a Tiszán gyakran kajakozó, kenuzó, csónakból horgászó embert, kevesen mondják majd, hogy nahát, milyen figyelmesek és szabálytisztelők ezek a motorcsónakos úriemberek. A többség tapasztalata inkább az, hogy minél nagyobb egy motoros kishajó mérete vagy teljesítménye, annál arrogánsabb a vezetője. Tisztelet persze a kivételnek.