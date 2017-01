Ábel beteg

Áááábel! Vedd be a gyógyszeredet! Tudod, beteg vagy, köhögsz, meg letapadt a cucc a tüdődre. Mindez miért? Mert nem mostál elégszer kezet, a használt zsebkendőt ereklyeként őrizgetted a zsebedben napokig, hogy használható még az, a társaid meg amúgy is kétpercenként köhögtek az arcodba. Így aztán jól elkaptad az influenzát.



Tudod, Ábel, igazából ez nem a te hibád. A mai szülők nem tanítják meg a gyerekeiket arra, hogyan kellene kulturáltan betegnek lenni. Nem csoda, ha úgy néztek az óvó nénire, mint egy földönkívülire, aki azt javasolja, hogy a könyökhajlatotokba köhögjetek a kezetek helyett. Valószínűleg ha ezt otthon elmesélitek, a szülők még egy hét múlva is harsány röhögés kíséretében idézik fel újra és újra különböző társaságokban, milyen idiótaságokra akarják rávenni a gyereket.



Apukátok és anyukátok számára a betegség leginkább olyasmi, ami csak megzavarja a rendszert. Ami miatt szabadságot kell kivenni, ami miatt az iskolában pótolni kell – mind csupa macera. Mennyivel egyszerűbb neked is, Ábel, beadni a lázcsillapítót, aztán irány az ovi, hiszen a többiek is úgyis köhögnek, meg folyik az orruk. Ennyi erővel egész télen otthon maradhatnál – ugye ezt mondják? Na, hát ezért vagy most beteg. Mert a többieknek is mind ezt mondták.



Tudod, Ábel, te most egy idegesítő kisgyerek vagy, mert hülyeségeket kérdezel a tévében. De van egy ötletem. Amikor anya beadja neked legközelebb a gyógyszert, és elkezd reggel öltöztetni, na akkor kérdezd meg tőle, hogy „de miért?". Vagy ha ő indul el dolgozni, amikor folyamatosan köhög. Hátha ennek több értelme lesz. Ha más nem, hát az, hogy nem dől ki három nap alatt anya munkahelyén és az oviban is mindenki.