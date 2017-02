Egy menü elvitelre. Lássuk csak. Dobozdíj 100 forint, áfakülönbözet 70 forint – a 850 forintos ebédért így már kevés az ezres. Maradhat, vagy szedjem vissza tányérra?



Lássuk be, elég nevetséges ez a rendszer. Január óta elvileg olcsóbb lett az éttermi étkezés – az áfacsökkentés legalábbis ezt jelentené. A kisember azonban nem ezt veszi észre, hanem azt, hogy pórul jár, ha nem ül be kényelmesen enni, hanem szalad tovább a kis dobozával. Igazságtalan ez, hogy mindig a rosszat nézzük, de a magyar már csak ilyen. Nem a jónak örül, hanem egyből meglátja a negatívumokat.



Na de nézzük meg, kiket büntet az új rendszer azzal, hogy nem jár nekik a kedvezmény. Hát azokat, akik nem veszik igénybe az éttermi szolgáltatásokat. Akik után nem kell mosogatni, akiknek nem kell felszolgálni, vagyis akik elvileg tiszta nyereséget hoznak az éttermeknek. Fizetnek, és már ott sincsenek. Ráadásul nem kötözködnek a pincérekkel amiatt, hogy hideg a leves vagy sótlan a pörkölt – ideális vendégek.



És hogy kik ők? Például azok a felnőttek, akik annyit dolgoznak, hogy nincs idejük ebédidőben a tányér felett csacsorászni a barátokkal. Csak fogják a kis csomagjukat, amiből majd kutyafuttában magukba lapátolják a kaját, ha lesz két percük. Dolgoznak – hát megérdemlik, hogy többet fizessenek. Ahogy azok a kisnyugdíjasok is, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy egy egész adag ételt megegyenek. Ételhordó, hazacipel, aztán otthon, ahol senki nem látja a szégyenüket, elfelezik. Na, hát ők is megérdemlik, hogy drágábban vegyék az ebédet.



Ezzel a módosítással, azt hiszem, megint fordítva sikerült felülni a lóra. Merthogy ettől sem a kisnyugdíjas, sem az időhiányban szenvedő üzletember nem fog beülni az éttermekbe. Sőt: a kisnyugdíjas lehet, hogy ezért a pénzért már oda se ballag. Megveszi a farhátat az áfakülönbözetből és a dobozdíjból, és még jól is lakik vele. Ez történik egy olyan világban, ahol azok, akiket nem érdekelnek az árak, egyre kevesebben vannak.