Agrárünnep

Egy humán területen dolgozó ismerősöm mondogatja mindig, hogy a mezőgazdaságnak sose jó. Ha esik, az a baj, ha nem esik, az. Ha kevés a termés, az a baj, ha sok, az. Ha sok az állat, az a baj, ha kevés, az.

Igen, merthogy az agrárium az az ágazat, amely nemcsak a piac szeszélyeinek van kitéve, hanem szinte mindennek, az időjárástól az állatbetegségekig. Mert a gazdáknak még a baromfitelep felett átrepülő vadmadárcsapat vagy a szarvasmarhatelep körüli szúnyograj is sokmilliós károkat okozhat.



A szálak összeérnek, ha növénytermesztésről, ha állattenyésztésről van szó. Mert ha elveri a jég a búzát vagy a kukoricát, az fáj a másik oldalon, az állattenyésztőknek is. Megdrágul a tartás. Ha nincs kereslet a szarvasmarhára, vagy alacsony a tejár, a gazdák létszámot csökkentenek, és nem lesz, ami megegye a takarmányt. S ezt mélyen megérzik a zsebükön keresztül a növénytermesztők. De mi is, akik a körön kívül állunk, ám fogyasztóként mégis a láncolat részei vagyunk. Sok minden másért, de ezért is fontos kell, hogy legyen a mezőgazdaság.



Az agrárium most ünnepel. Mert a vásárhelyi Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok Szakkiállítás és Vásár a szakma egyik jeles, vagy inkább legjelesebb összejövetele. A jubiláló, negyedszázados rendezvényen az agrárium képviselői bemutatják eredményeiket, irányt mutatnak. Jó alkalom ez a tanulásra, tanulmányozásra, tapasztalatcserére. Nekünk, civileknek pedig az ágazatban dolgozók munkájának elismerésére, no meg a gyönyörködésre. Mert ennyi szép lovat, szarvasmarhát, juhot, sertést egy helyen ritkán lát az ember. Modern gépeket, berendezéseket is bemutatnak a kiállítók. Ez a mezőgazdaság már nem az a mezőgazdaság, ami 50 éve, vagy akár csak negyedszázada volt. Mert az időjárás, az időszakosan felbukkanó állatbetegségek hátráltatják ugyan az ágazatot, de a fejlődést nem tudják térdre kényszeríteni.