Ajándékraktár

Az év legstresszesebb hete a karácsony előtti azoknak, akik az utolsó pillanatra hagyják az ajándékvásárlást. Ha nagy a család, sok embernek szeretnénk valami személyre szólót adni, a meglepetés kitalálása, beszerzése nemcsak pénz, rengeteg idő is.



Az ilyenkor mindig zsúfolt bevásárlóközpontoktól hamar pánikbeteggé váló ismerősöm meséli: már évekkel ezelőtt bevezetett egy új módszert, az ajándékkészletgazdálkodást. Lényege: a logisztika. Van egy nagy, zárható szekrénye, amelyben egész évben gyűjti az ajándékokat a családnak.



Mivel népes famíliáról van szó, és nemcsak a karácsonyt, hanem az összes születésnapot, névnapot is megünneplik, tényleg lehet értelme az első hallásra mulatságosnak tűnő készletgazdálkodásnak. Azt is büszkén meséli: belőle ugyan nem gazdagodnak meg a plázák méregdrága üzletei.



Szabadidejében ő sohasem valóságosan, hanem virtuálisan shoppingol. Kedvence az AliExpress és a GearBest, de rendszeresen vásárol az eBayen és a hazai webshopokban is. A Black Fridayt annyira várja, hogy azon a napon szabadságot vesz ki, hogy minél zavartalanabbul csaphasson le a legvonzóbb ajánlatokra.



Könyveket csak kuponokkal hajlandó rendelni, azt mondja, úgy legalább 20 százalék megtakarítást elérhet. Ajándékraktárában mindig van készleten pár angol és spanyol regény, ami ideális a nyelveket tanuló kamaszoknak, pendrive, memóriakártya – minél nagyobb kapacitású, annál jobban örülnek neki a sokféle kütyüt használó fiatalok.



Pár üveg portói bor, néhány tokaji aszú és Unicum is ott lapul – ezek nem romlanak meg, és férfinak, nőnek is ajándékozhatók.



Néha persze gikszer csúszhat a gazdálkodásba. A szekrényébe ugyanis azok a tárgyak is bekerülnek, amiket ő kapott, de úgy véli, soha nem fogja használni, ezért továbbajándékozhatók. A feledékenység ilyenkor végzetes hiba. Anyósával akkor volt a leghosszabb mosolyszünet, amikor úgy emlékezett, hogy anyukájától származik, ezért visszaajándékozta neki azt a serpenyőkészletet, amit az előző évben épp tőle kapott.