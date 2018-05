Akinek nem kell kabalatoll

Ez a jegyzet eredetileg az érettségiről szólt volna, de végül egy olyan emberről szól, aki soha nem fog érettségizni. Nem visz magával szerencsemanót, kabalatollat a magyar írásbelire. Öt hónaposan halt meg egy balástyai hotelben januárban, a szervezetében kábítószert találtak.



Egy átlagos öt hónapos baba átlagos szülei attól is féltik a gyereket, hogy a szájába vegyen egy játékot, ami nincs lefertőtlenítve. Ennek a babának nem volt szerencséje. Az anya, aki maga is kábítószert használt, előzetesbe került, 30 napra. Nem tudjuk, mivel élt, ahogy azt sem, hogy került az anyag a gyermeke szervezetébe. Ekézése mellett arra is fordíthatnánk időt, hogy végiggondoljuk: hogy nem tűnt fel senkinek, akinek a józan ítélőképességét nem ködösítette el a cucc, mi történik a kisbaba körül? Könnyű félrenézni, amikor balhés a helyzet, egyből bekapcsol a „valaki más problémája meghajtó". Segítség helyett kibeszéljük a másikat a háta mögött, a fejünket csóváljuk: rossz vége lesz még ennek. Ha az anya függő, lehet, felmérni sem tudta: veszélyt jelent a saját gyermekére. Ha a gyerek el is volt látva, senki sem vette észre az anyukán, hogy szét van esve? Apa, család? Szomszédság? Barátok? Vagy nem maradt senki, akivel találkozik, és aki nem kábítószeres? Jelzőrendszer? Gyermekorvos, védőnő? Senki sehol? Nehéz elképzelni.



Tegnap a rendőrség egy csanyteleki anyát is keresett. Újszülöttjével tűnt el, a szentesi kórházból távozott. Reméljük, mindketten épségben kerülnek elő. Figyeljünk jobban egymásra – inkább tűnjünk tolakodónak, mint hogy közömbösek legyünk!