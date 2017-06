Allah kiskapuja

Vasárnap este egy 16 éven felülieknek szóló filmet néztünk a tévében a 12 éves kislányommal. Mielőtt bárki a szememre vetné, hogy a korhatárt nem véletlenül találták ki, tudom. De sajnos azt, amiről a film szól, szinte minden héten látja a híradóban, olvassa a hírekben. Mert egy mai tizenkét évest már érdekli, mi történik körülötte a világban.



A filmben terroristák foglalták el a Fehér Házat. Teherautó taposta le a tömeget, lőttek, késeltek. Tisztára úgy, mint az életben. Londonban szombat este furgon hajtott a gyalogosok közé, majd késsel támadtak a gyanútlan járókelőkre. Hét halott, 48 sérült. Már megint. Még fel sem ocsúdtunk a manchesteri robbantás után, ami Ariana Grande koncertjén történt. Ott 22 halott, közel 60 sebesült, köztük gyerekek is. Merthogy Ariana Grande főleg a 10–16 éves korosztály kedvence...



Ezek a történések kattogtak filmnézés közben is a fejemben, de a kislányoméban is, mert megkérdezte: „Anya, miért lesz valakiből terrorista?" Jó kérdés. Ha valaki kisautó helyett gépfegyverrel játszik 3 évesen, olyan környezetben nő fel, ahol az erőszak nem bűn... Vagy ki tudja. Ahány terrorista, öngyilkos merénylő, annyi válasz. Az európai biztonsági szolgálatok újabb merényletektől tartanak. Az Iszlám Állam ugyanis felszólította a híveit, hogy ramadán idején teljes háborút viseljenek a nyugati hitetlenek ellen.



Ramadán van. Az iszlám hit szerint a pokol kapui ilyenkor zártak, a démonokat pedig láncra verik. Ez a hónap a béke és a megtisztulás jegyében telik. A hívőknek napkeltétől napnyugtáig tartózkodniuk kell az evéstől, ivástól, dohányzástól, a vágytól, az irigységtől, a dühtől, az erőszaktól. A tilalmak alól kivételt kapnak többek között a csatában harcolók. A terroristák valószínűleg ezt a „kiskaput" használják ramadán idején. Csakhogy a terrorizmus nem csata, hanem kegyetlen és értelmetlen öldöklés, ami közben rendszerint az kiáltják: „Ezt Allahért!" Pedig nem érte, hanem ellenére teszik. Szembemennek a Korán tanításaival. Meg a józan emberi ésszel is.