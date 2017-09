Álpatkányok

Egyre érzékenyebben viselik az aranynyelv díjas kormányzati propagandához szokott kedves vezetőink, ha valahol nem az ország töretlen szárnyalásáról szóló hírek jelennek meg. Hiába küzdenek szívüket-lelküket kitéve folyvást a migránsok, Soros, Brüsszel, a CEU, az álcivilek, az ellenzék és a jövőben körvonalazódó egyéb nemzetrontó háttérhatalmak ellen, azok még mindig csak szaporodnak.



Először is ott van a leköszönt holland nagykövet, aki vérig sértett minden magyart azzal, hogy azt állította, velejéig korrupt az Orbán-rezsim. Most mit mondjak? Nagyon sértve érzem magam az alaptalan állítás miatt – szinte alig aludtam. Gondolom, önök is.



Aztán a napokban egy sorosbérenc patkány esett egy ápoló fejére az egyik fővárosi kórházban, a rágcsáló ugyanis szabotálni akarta a Balog Zoltán szerint világszínvonalú magyar egészségügyről kialakított képet. Még szerencse, hogy az állami intézmény vezetője a helyzet magaslatán állva a patkányokat, csótányokat és egereket az intézményt lejárató hangulatkeltő álhírnek minősítette. Majd elrendelte a rágcsálóirtást. És persze jó fideszeshez méltóan nem a probléma megoldásával foglalkozott, hanem azzal, ki szivárogtatta ki az amúgy nem létező problémáról szóló hírt a médiának.



Többek között az a jó a Nemzeti Együttműködés Rendszerében, hogy megszünteti az ehhez hasonló pitiáner problémákat. A problémamegoldás kétbites egyszerűségű technikája az, hogy amiről nem beszélünk, az nincs. Lehet, hogy ez mondjuk a Rákosi- vagy a Kádár-rendszerben még működött, de az internet korában nehezen kivitelezhető. Úgyhogy van még mit tanulnia a Fidesznek a kínaiaktól vagy az oroszoktól.



Mondjuk a Putyint díszpolgárának választó Debreceni Egyetem példamutatóan fejlődik ezen a téren. Kezdésként például lekapcsolták a kommentelési lehetőséget, miután elárasztották az oldalukat az orosz diktátor felé tett seggnyaló gesztust kifogásoló hozzászólások.