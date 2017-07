Ambuláns babák

Igazából hazamehettem volna öt nap után is, de pont jött a hétvége, én pedig olyan kétségbeesetten néztem az orvosokra, nővérekre, hogy bizony még semmit nem tudok az anyaságról, meg hogy mit is kell csinálni ezzel a szeretetcsomaggal, amit háromóránként mellém tettek, hogy végül hétfőig maradtunk.



És pont az a két nap kellett még ahhoz, hogy magabiztosan tudjak aztán nekiindulni az új életnek, amit úgy hívnak, anyaság.



Nem vagyunk egyformák, ezt is tudom. Vannak, akik be se akarnak menni a kórházba, klinikára, vagy ha mégis, szabadulnának onnan, amint lehet. Őket sem ítélem el, hiszen tudom, hogy egy nőnek egy dologról biztosan mindig határozott elképzelése van: arról, hogyan kell jó anyának lenni. És ha valaki abban hisz, hogy az egészségügyi ellátórendszer csak gátolja ebben, azt is el kell tudni fogadni.



A készülő rendeletmódosítás-tervezetből kiderül: most már törvényileg sem akarják megmondani, mi a jó a babának és az anyának. Azt gondolom, ez mindenképpen pozitív lépés. Kérdés azonban, mennyire szabad teljesen az anyukákra bízni egy újszülöttet és annak felismerését, valóban minden rendben van-e velük.



Hiszen a szülészek is elmondták: elsősorban a csecsemőknek kell az a három nap orvosi felügyelet, amelyet néhányan kötelező rabosításként éltek meg. Reméljük, nem születik néhány precedens eset, ami alapján megtanuljuk majd, milyen extrém eseteket kell még belevenni a kivételek közé, hogy valóban lehetőség, és ne veszélyforrás legyen az ambuláns szülés.