András kitalálta

Fél évszázados létezésem alatt sok mindent megéltem. Még kanyarós is voltam. Most olyat olvastam, hogy attól újfent bőrkiütéses lesz a teljes testfelületem. Egy szivarozó, külső jegyeiben többek szerint akár a Télapóra is hasonlító férfi, nevezzük Andrásnak, nem mindennapi csomagot vitt az EMMI – nevezzük emberminisztériumnak – asztalára.



András sajtóértesülések szerint azt találta ki, hogy az emberminisztérium változtasson a gyermekvédelmi törvényen. Ez a módosítás persze nem arról szól, hogy minden magyar gyerek jusson el az Északi-sarkra, hogy megnézze, hol lakik a Télapó. András javaslata, ha egy anyuka és apuka nem jut dűlőre, hogy szerepelhessen-e a gyerekük egy filmben, vagyis az egyik engedné, a másik meg nem, akkor ezt a kérdést döntse el a gyámügy. Volt egy másik ötlete is, az pedig úgy szól, hogy éjjel is dolgozhassanak a gyerekek. Azért akarja ezt András, hogy mondjuk hajnali 3-kor is lehessen forgatni a filmek kiskorú szereplőivel.



Ha a szülők nem tudnak megegyezni, hogy engedik-e a gyereküket filmezni, annak oka van. Vajon miért gondolja András, hogy a gyámügy majd csak úgy odamondja a második igent? Elvégre a gyámügynek még inkább kell védenie a kiskorú érdekeit. A gyermekvédelmi törvényt sem azért találták ki, hogy dísz legyen a mára már szinte mindenhol elbontott Alaptörvény asztalán. Ennyi erővel egyébként más, vitás családi kérdésekben is dönthetne a gyámügy. Például abban, hogy napközis legyen-e a kölök vagy hazajárós. Az éjszakai gyerekmunka meg szerintem kizsákmányolás és gonoszság. Annyi trükk van a filmiparban. Ha a Majmok bolygóját meg tudták oldani, oldják meg azt is, hogy nappal legyen sötét.



Ami engem ebben a legjobban felháborít, nem is az, hogy András ezekkel előhozakodott. Hanem az, hogy az emberminisztérium nem mondott gondolkodás nélkül nemet. Állítólag vizsgálják a lehetőségeket. Lehet, hogy ott kellene segíteni egy gyámnak.