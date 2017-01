Legritkábban az adószakértők válnak celebbé. Most mégis. Angyal József matematikus, okleveles adószakértő beült a köztévé stúdiójába, majd 24 óra leforgása alatt már mindenki ismerte a nevét.



Az történt ugyanis, hogy igazat mondott. A kormányt fényező csatornán magyarázta az idei adóváltozások következményeit, például azt, hogy nem fogjuk olcsóbban venni a csirkét még akkor sem, ha annak a forgalmi adóját öt százalékra csökkentették. Az éttermeket érintő változásokról egyszerűen azt állította, hogy blődség, meg azt, hogy jogi nonszensz. Azon a köztévén beszélt kajánul az Angyal, amelyiken Szilágyi Béla tűzről pattant riporter magyarázza el, hogy milyen frankó nekünk, hiszen egyik gyár épül a másik után, a termelékenység meg az égben.



Még szerencse, hogy a mi Angyalunk elmondta a tutit, mert maguk az érintettek ezt nem tették.

Nem mondták el az igazat az étkeztetők, mert attól tartanak, hogy például a helyiséget bérbeadó majd nem fog örülni. Ez azért eléggé gáz. Egyre többször kerülök abba a helyzetbe, hogy megbeszélünk egy találkozót egy témában, majd lemondják a találkát, vagy név nélkül mondják el a véleményüket, vagy egyáltalán nem mondják el, hátha majd más elmondja. Hát ezért örültünk Angyal Józsefnek. Nem csoda, ha rögtön celebbé vált igazmondásáért a szakértő.



Lázár János persze nyilván visszautasítaná, hogy bárkinek is tartania kellene a pénzeszsák száját markukban tartó politikusoktól. Ezt tette Berkecz Balázs esetében is, aki megkérdezte tőle, igaz-e az, hogy Szigetvár miatta van büntiben. Lázár dühödten cáfolta mindezt. Ám ezzel szinte egy időben szülővárosa tévéjének mosolyogva nyilatkozta a miniszter, hogy Királyhegyes polgármesterének nagy adósa, mert a választási kampányban itt kapta a legtöbb támogatást, így 110 millió forintot kap a falu.



Hát így. Az már egy másik kérdés, hogyan került Angyal a köztévébe.