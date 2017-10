Lefutotta Európa egyik legkeményebb versenyét, a 246 kilométeres Spartathlont – aztán itthon megkapta a gratulációk mellé a megjegyzést: „mi van a háztartással és a család ellátásával!" A vásárhelyi ultrafutó, Kisháziné Zombory Erika teljesítményéről szóló cikk alatt szerepelt ez a felkiáltójeles mondat. A sportoló nincs egyedül: ahogy ezt a beszólást megbeszélték egy futókból álló facebook-os közösségben, kiderült, a legtöbben szembesülnek ilyen véleménnyel. „Te egy sérült gyerek vagy, mert az anyád állandóan csak fut" – mondta legutóbb egyikük lányának egy asszony. A szelídebb, dicséretbe bújtatott kritika így hangzik: „irigylem, hogy neked ilyen sok időd van". Aki ilyet ír, mond, nyilván nem tudja: meg lehet úgy szervezni egy család életét, hogy mindenkinek jusson ideje arra, amire szeretné, akkor is, ha történetesen mindenki sportol.



Léteznek Magyarországon férfiak, akik elmosogatnak, általános és középiskolás gyerekek, akik otthon takarítanak, és be tudják indítani a mosógépet. Jó hír-e, vagy sem, de egyre többen lesznek. Az én ismeretségi körömben szinte egyszerre kezdett el futni jó néhány asszony. Valahogy mindnyájan elrendezték otthon, hogy több idejük legyen magukra, és bár ez magánügy, annyi azért látszik, hogy ez az egész családnak jó. Az utóbbi években nők ezrei kezdtek futni. Harminc-negyvenévesen ez ideális szabadidősport: viszonylag olcsó, nem kell edzőterembe menni, annak is jó, aki a magányt szereti, de társaságot is nagyon könnyű találni. Versenyt is: szinte minden hétvégén szerveznek valahol, mert ennek a korosztálynak érdemes, kifizetik a részvételi díjat, hogy az élményért megkapják a befutóérmet. A Budapest Maraton évről évre csúcsot dönt, nem csak a résztvevők számát illetően: idén már több mint hárommilliárd forintot költöttek el a fővárosban a futóturisták. Ennyit a családi béke és a nemzetgazdaság összefüggéseiről. Most már csak azokat az autósokat kellene megbékíteni, akik azért dühöngenek, mert hétvégén nem lehet közlekedni a városban a futóverseny miatt.