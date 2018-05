Anyáink napja

Kisiskolás koromban egy anyák napi ünnepségen az egyik osztálytársam annyira zavarba jött, hogy teljesen elfelejtette az édesanyjának szánt verset. Élénken él bennem a jelenet, ahogy elsírja magát, és az is, ahogy az anyukája szorosan magához öleli, és próbálja megvigasztalni. Valószínűleg épp úgy, ahogy már akkor is, amikor először esett el a kismotorral, vagy amikor először rántották ki a kezéből a lapátot a homokozóban. Lehet, hogy a fülébe halkan duruzsolt, nyugtató szavak is ugyanazok maradtak, sőt az is, hogy már az édesanyja is ezeket hallotta gyerekként.



Abban a tapintatos, mégis határozott ölelésben évszázados erő bujkált. Olyan varázslat, ami ott van minden horzsolásra adott gyógyító pusziban vagy lázas homlokot simogató anyai kézben az idők kezdete óta.

Különleges, hiszen csak a miénk, és egyáltalán nem az, hiszen öröktől fogva létezik. Valami, ami egyszerre egyedi kincsünk, és közös, kisajátíthatatlan örökségünk. Hiszen láncszemek vagyunk csupán a sorban, ha előre nézek, ott a lányom, ha hátra, anyák sorát látom – nőket, akikből mi is lettünk.



Vajon az övékből hány tekintet olvad eggyé a lányom szemében, és kiknek a mozdulatai köszönnek vissza rá az én érintésemben? Vajon akik itt élnek bennünk, szintén érezték magukat hullafáradtnak néha, üvöltöttek az arcukhoz szorított párnába, és tépelődtek azon, jól csinálják-e, vagy – ahogy a nagykönyvben meg van írva – sziklaszilárd hittel mentek előre, mert egy anya sosem bicsaklik meg? Néztek-e ki az ablakon telihold fényénél arra gondolva, hogy a végre elcsendesedett világ talán mégis mindennél szebb, és felejtettek-e el minden fáradtságot, amikor az az apró szájacska álmában mosolyra húzódott? Szeretném hinni, hogy igen. Jó azt gondolni, hogy legalább a szeretetben tényleg nem vagyunk egyedül. Boldog anyák napját kívánok mindenkinek!