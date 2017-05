Az informatikusok a nyák napját ünneplik vasárnap, de most nem erről a közismert ünnepről lesz szó. Hanem a másikról, amelyik az informatikusok – meg mindenki más – anyukáját érinti. Akartam írni arról, mennyi felelősség nyomja a magyar anya vállát: ha a gyerek koszos, hanyag az anyja, ha az apjával van, hol az anyja, ha rosszak a jegyei, nem tanul vele az anyja, ha a lelkével van baj, nem törődik vele eleget az anyja. Ha fogy a magyar, nem szülnek eleget az anyák, és azt is túl későn, a szegény anyák viszont túl fiatalon és túl sokat. Arról is mi tehetünk, hogy kihal az ország, meg annak is az az oka, ha vernek minket, hogy nem szültünk elég gyereket. Ha dolgozunk, elhanyagoljuk a gyereket, ha nem dolgozunk, élősködünk a párunk nyakán. Ha korán megyünk vissza dolgozni, tönkretesszük a gyereket, ha későn... akkor nem tudom, mi lesz, de biztos bele lehet abba is kötni. Ja igen, slampos, neurotikus házisárkányok leszünk.



Aztán elmentem életem első anyák napi ünnepségére, ugyanis óvodáskorba lépett az elsőszülött. Napok óta készült és titkolózott, persze amikor elfeledkezett magáról, az anyák napi dalokat énekelgette. Látszott a kicsik és a nagyok műsorán is, mennyi játékos munka van benne, és még azt a verset is megszerettem, amitől eddig rázott a hideg: amelyik arról szól, hogy bármi hiányzik, elromlik, satöbbi, csak kimondjuk: „Anyu!", és anyu mindent megold. Azt jelentette nekem korábban, hogy mindig mindent az anyáktól vár a társadalmi közmegegyezés, de most inkább azt, hogy van egy lény, aki feltétel nélkül bízik bennünk, és mekkora felelősség, ha az ember a gyereke szemében mindenható. Fel kell nőni hozzá – bár azt mondják, amíg élnek a szülei, az ember gyerek marad.