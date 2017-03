Nincs ínyére a kormánynak, ha valaki valódi kérdésekről valódi népszavazást kezdeményez. Más a helyzet, ha úgynevezett nemzeti konzultációról van szó, amelynél legalább a Fidesz híveinek megvan az az illúziójuk, hogy a kormány kíváncsi a véleményükre. Erre is súlyos közpénzek mennek el, de legalább előre tudható, hogy legrosszabb esetben is 98 százalékos támogatást kap a kormány álláspontja.



Nem véletlen, hogy a legcivilebb civil szervezet, a CÖF is azt kérte a kormánytól, ugyan szigorítsák már a népszavazásra vonatkozó szabályozást. Igaz, ezt a javaslatot véletlenül épp az olimpiai aláírásgyűjtés közben tették, amikor már összegyűlt vagy kétszázezer aláírás. Ezt még Kósa Lajos gyomra sem vette be, mert úgy reagált, hogy azért mégiscsak jogállamban élünk. Más kérdés, hogy ugyanő adott elő nem sokkal később a kormány gondolkodását remekül szemléltető metaforát a népszavazásról, amely szerint ugyan a családban is megkérdezik a gyerekek véleményét a fontos kérdésekben – de aztán a szülők döntenek róla.



Sokan viszont nem kérnek az atyáskodó önkényből, pláne, ha a szülők közben kilopják a falatot a gyerek szájából. Na ők gyűjtenek például aláírást egy-egy népszavazási kérdéshez. Vagy azok, akik egy életszerűtlen szabályozást szeretnének megváltoztatni – lásd kötelező vasárnapi boltzár. Mindkét kérdésben úgy kerülte el a kormány a csúfos vereséget, hogy duzzogva visszavonta a törvényt, illetve a pályázatot.



Ugyanezt a paksi atomerőmű bővítésével kapcsolatban nehezen tudom elképzelni, pedig az LMP a Momentum sikerén felbuzdulva most erről tervez népszavazást, és a legfrissebb hírek szerint a baloldali pártok is felsorakoztak mellette. Már csak azért sem valószínű a visszavonuló, mert nemzetközi szerződéssel kapcsolatos, illetve költségvetési kérdésben nem kezdeményezhető népszavazás. Márpedig Orbán megállapodott Putyinnal, még ha ezzel az unokáinkat is adósságba verte.



De azért jó lenne, ha tévednék.