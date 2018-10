Kétezerharmincig van még idő. A szegedi Bene Zoltán most megjelenő Áramszünet című regénye szerint abban az évben minden villannyal működő eszköz tönkremegy, és kitör az anarchia. Ez mese, de azért jellemző, hogy egy negyvenes magyar író ma nem a hiperűrugrásról, hanem a hűtők, tévék nélküli világról fantáziál. Sokféle kütyüt használunk, olvasásra is, és a nyelvész szerint érdemes nyitottnak lenni, mert nem tudhatjuk, melyik új eszköz hogyan fogja megváltoztatni az életünket. Igaza van, mert az eddigiek is radikálisan hatottak olvasási szokásainkra, tizenöt év alatt. A televízió is elvett valamennyi időt a könyvtől, az internetes hírújságok megjelenése már az újságolvasók egy részét vonta el. Miért fizessen az ember a lapért, ha majdnem ugyanazt ingyen olvashatja a monitoron? Az újságok veszítettek eladott példányszámukból, egyre kevésbé jó üzlet ilyen újságot kiadni. Ám az internetes híroldalak sem dőlhetnek hátra, mert nem számíthatnak előfizetési díjra, csak hirdetési bevételre. Ehhez meg kell tudni mondaniuk a hirdetőiknek, hány ember láthatja a hirdetéseket az oldalon. Az internetes olvasó azonban kiszámíthatatlan. Egyre többen neteznek okostelefonon – az ő szokásaikhoz alkalmazkodva rövidebb címeket, még tömörebb cikkeket kell írni. Úgyhogy én olyannak képzelem az armageddont, amikor bizonyos témákról, mert túl bonyolultak, hosszadalmas lenne a leírásuk, eleve nem is írnak a villanyújságok, és azokról a hírekről sem, amelyek nem elég bombasztikusak. Az újságíró kicsit már most is olyan, mint a sebész a fronton, aki a haslövéses sebesülttel nem foglalkozik, mert az úgyis meghal, a könnyű sérülttel pedig azért nem, mert fölösleges.



Az anarchia valahogy mindig elmarad, ebben lehet hinni. Én most, 2018-ban papírújságot, hagyományos könyvet olvasok a buszon. Ha este leoltják a világítást, előveszem az okostelefonomat: bekapcsolom rajta a zseblámpafunkciót, mert nyitott vagyok az újdonságokra.