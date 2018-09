Néhány éve magam is írtam a megyei idősotthonokról. Egész pontosan arról, mekkora a várólista, mennyit kell fizetni a bekerülésért, az ellátásért, és hogy mivel és hogyan tölthetik az időt a tiszteletet érdemlő szépkorúak egy ilyen otthonban. A nagymágocsi Aranysziget nem volt köztük. Nehéz lenne ajánlani bárkinek is ezt az intézményt, amelynek – az ombudsmani vizsgálat által föltárt körülményeket ismerve – már a neve is merő cinizmus.



Az otthon jelenlegi vezetésének javára írható, hogy ők maguk kérték a hivatalos vizsgálatot, és hogy az ombudsman által javasolt ajánlások felét állítólag azóta már végre is hajtották. Többek között kirúgták azokat az ápolókat, akik verték a rájuk bízott időseket. A vizsgálat megállapításai tehát sokkal inkább az előző vezetés vádirata, mint a jelenlegié, amelyik legalább igyekszik változtatni a megdöbbentő körülményeken.



Ahhoz persze sok pénz kellene – bár eléggé alapvetőnek tűnik –, hogy legyen lift egy 60 és 80 év közöttieket gondozó intézményben, vagy hogy a vizesblokkokat bővítve ne háromszáz, nehezen mozgó gondozottra jusson három darab kád. Azt már meg sem említem, hogy nincs vécépapír, szappan és törülköző a közös helyiségekben – ez a kórházakban sincs másképp. Tisztelet a kivételnek. Viszont az, hogy valamivel több mint nyolc négyzetméteren élt két mozgáskorlátozott idős ember, a hazai börtönviszonyakat idézi. Noha ezek az tisztességben megőszült emberek nem követtek el semmilyen törvénytelenséget, hogy ilyen körülmények között kelljen élniük. Csak annyi a „bűnük", hogy idősek és kiszolgáltatottak. Őszintén szólva nem is nagyon csodálkozom, hogy a vizsgálat szerint sokan isznak közülük – nehéz lehet ezt a helyzetet másképp elviselni.

A társadalom öregszik mindenhol Európában, ezért egyre inkább szükség lenne az idősotthonokra – de fényévekre az olyanoktól, amilyen a mágocsi volt.