Orbán Viktor tegnapi évértékelő beszéde előtt azt találgatta a 444.hu a miniszterelnök elmúlt tizennyolc évi beszédeit elemezve, mi lesz az, amit Orbán Viktor nem mond el még egyszer az évértékelőjében. A portál úgy vélte, biztosan nem beszél még egyszer úgy Orbán az új arisztokráciáról, ahogy tette tíz éve, amikor azt mondta a Fidesz első embere, hogy „a történelemből jól ismert jelenség is felütötte a fejét Magyarországon. A háttérből a nyílt színpadra lépett egy kiváltságos csoport, egy új arisztokrata klikk. (...) Ma már a törvények felett állnak.



Következmények nélkül vehetik semmibe a szabályokat. A felelősségre vonás kockázata nélkül tüntethetnek el százmilliárdokat. Ellenőrzés nélkül rendelkeznek az Unióból érkező pénzek felett." A portál úgy vélte a pénteki esemény előtt, hogy Orbán már a népszavazásról sem fog többet olyanokat mondani, mint korábban. Tizennégy éve még úgy vélte, a népszavazás arról szól, kíváncsiak vagyunk egymás véleményére.



„Aki felelős tisztet visel, annak legyen füle meghallani a kérdéseket, és legyen füle is, és legyen szíve is meghallani a kétségek és bizonytalanságok okait. A meggyőzés, ezt kell ma mindannyiunknak megtanulni, a meggyőzés hallgatással kezdődik, a másik meghallgatásával." A Fidesz kezdeményezte 2008-as szociális népszavazás kapcsán pedig úgy fogalmazott, „az emberek ezeket a kérdéseket fontosnak tartják, úgy érzik, ez életük néhány olyan fontos kérdése, amelyekben nem adhatják át másnak a döntés lehetőségét. Nem adhatják át szakembereknek, pénzügyi köröknek, és nem adhatják át politikusoknak."



És Orbán tegnap már nem beszélt új arisztokráciáról és népszavazásról, csak szobatiszta politikusról, a globalistákról, a NER-ről és Sorosról, meg arról, hogy most az Európai Unióban a jövő árnyékot vet a jelenre, ezzel szemben Magyarországon a holnap nem vet árnyékot a mára. Nem kell ma ahhoz tisztség, csak fül és szív, hogy meghallja az ember Magyarországon a kétségeket.