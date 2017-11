Árral szemben

Több ezren állnak kilakoltatás előtt, még mindig sok peres eljárás indul, és az árfolyamgátas adósok sem igazán jártak jól a forintosítással.



Ma kezdődik a Kun-Mediátor-ügy tárgyalása is, a cégvezető 767 embert csapott be, több mint 12 milliárd forinttal károsította meg őket. A Bróker Marcsiként ismertté vált, Karcagon köztiszteletben álló nő másfél évtizeden keresztül eredményesen szédítette irreális hozamokkal az ügyfeleit.



És még ki tudja, meddig folytathatta volna a pilótajátékot, ha 2015 elején nem borul be a Buda-Cash Brókerház, majd a Quaestor, és nem kezdik el kérni pénzüket az emberek.



Elsőre nem sok minden köti össze a vasárnap hajnali, egymás követő két MTI-hírt, de azért lehet találni összefüggéseket. Anélkül, hogy ítélkeznék a devizahitelesek felett, ők mégiscsak tőzsdéztek az árfolyamokkal, még ha ezt nem is tudták, és a bankok sem törték magukat, hogy elmagyarázzák.



Amikor 2008-ban egy újautó-vásárláskor 38, 46 és 54 ezer forint havi törlesztőrészlet között választhatott az ügyfél, svájcifrank-, euró-, illetve forintalapon, nem volt kérdés, miben adósodik el a döntő többség. Lakáshitelnél dettó.



Nagyot kaszáltak akkoriban a bankok, lízingcégek, főleg úgy, hogy az adós számára kedvező

kamatcsökkenést közel sem olyan tempóban érvényesítették, mint az árfolyam-emelkedést. Ezzel együtt az utóbbiba, a svájci frank megerősödésébe rokkant bele igazán a magyar, és még