A leghidegebb éjszakával búcsúzott a tél, március 1-jén a meteorológiai tavasz első napjára virradóra többfelé mínusz 20 Celsius-fok alá csökkent a hőmérséklet, többek között a Dél-Alföldön is. Emlékszem, aznap voltunk a balástyai barackvirág fesztiválon, tavaszi kabát helyett sálban, sapkában dideregve. Akkor még nem is gondoltunk arra, hogy két héttel később még a hóolvadást várjuk remegve és úton útfélen azt hajtogatjuk egymásnak, mikor lesz már tavasz. Na meg a „hogy utálom a telet..." kezdetű mondat is sűrűn elhangzott abban az időszakban. A télikabátot és a csizmát sem mertem eltenni a szekrény mélyére. Most meg... Április 16-án reggel megdőlt az országos hajnali meleg rekord, a leghidegebb órákban is 18 fokot mértek. Én mégis furcsán néztem akkor a kisfiamra, aki rövidnadrágban indult iskolába. Most már nem ellenkezem vele, bár sok ismerősömmel ellentétben a szandáljaimat még nem kotortam elő, és a téli kabát is ott van még a fogason.



A hétvégén a fővárosban turistáskodtam, hosszú farmerben és pólóban túlöltözöttnek éreztem magam, bár nekem a meleg 30 fok felett kezdődik. Az egyik étterem mosdójában egy középkorú hölgy hasonló öltözékben a sminkjét igazította, majd angolul megjegyezte, hogy forróság van. Furcsán nézhettem rá, mert megkérdezte idevalósi vagyok-e. Mondtam, hogy igen, sőt délről, a napfény városából jöttem. Nem lepődtem meg, amikor elmondta, hogy Londonban él, így neki a 26 fok is forróság. Hát nekem nem, ám az tény, hogy még nem álltam át a télből a nyárba. Furcsa, hogy egyik pillanatban még havat lapátolunk, a másikban már virágzanak a fák. Hogy ezt meg lehet-e szokni, azt nem tudom. A meterológiai előrejelzések és a globális felmelegedés tükrében azt hiszem, kénytelenek leszünk.