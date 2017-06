Vajon egészségesebbek lennénk-e, ha minden háziorvosnak lenne olyan pszichiátriai gyakorlata, mint a sándorfalvinak? Az ötven éve dolgozó doktor arról beszél lapunknak, hogy több pánikbeteggel van dolga. Nagyon sokan szoronganak, olykor amiatt, mert nem tudják földolgozni azt a rengeteg információt, amivel találkoznak a bajban. Ez az élmény nyilván nemcsak a betegségükkel kapcsolatban éri őket, hanem egy hivatalos levél olvasása közben is, vagy amikor meg kellene érteni, mit magyaráz az ajánlásért becsöngető képviselőjelölt. De most nem a politikáról akartam írni, csak arról, milyen nagy mértékben függ az ország lelkiállapota attól a tudástól, ami egy-egy ilyen háziorvosi praxisnál halmozódik föl. Aki már a harmadik generációt gyógyítja egy közösségben, ismeri a beteg családi hátterét, nemcsak fölösleges vizsgálatokat spórolhat meg, de hamarabb szólhat, hogy baj van. Azokról is tudhat, akik nem mennek el hozzá. Mert jöhetnek-mehetnek szűrővizsgálatok, kampányok, itt még mindig természetes, hogy a régóta prosztatagyulladásban szenvedő bácsi csak akkor nyit be a rendelőbe, amikor már nem tud biciklire ülni. Az is mindennapos, hogy a kórház sürgősségi osztályára olyan betegséggel mennek, amit elláthatna a háziorvos is. Arra pedig senki sem gondol, hogy épp egy költségesen gyógyítható betegség alakulgat, amikor a kocsmában a húszéves srác együtt részegedik le az idősebbekkel. Miért nem szólunk ilyenkor? Egy pszichológus nyilván pontosan tudja az okát. Én csak azt gondolom, a szolidaritás sokáig rendszerszintű követelmény volt, a rendszerváltás óta pedig még csak most épül újjá a kultúrája, úgy-ahogy.



Azt írjuk, Észak-Magyarországon fut egy program, amelyben a háziorvosok munkáját egy pszichológusokból is álló csapat támogatja. Svájci pénzből működő kísérlet. Jellemző a kérdés, ami elsőre megfogalmazódik. Svájcnak köze nincs hozzánk, még az Uniónak se tagja: miért segít?