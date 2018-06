Az állam fája

Fák dőltek ki, ágak szakadtak le hétvégén az ítéletidő miatt Csongrád megyében, ahogyan Dombóváron is. Nálunk nem ért baj senkit, a dunántúli városban négy ember meghalt az autóban, amelyre rádőlt egy fa. A dombóvári polgármesteri hivatal azt állítja, nincs felelőssége a tragédiában, mert a fa nem városi, hanem állami tulajdonú és kezelésű területen állt. Ezzel nem azt állítják, hogy az állam a hibás... Most vizsgálják, mulasztott-e bárki.



Ilyenkor látszik, közterületi növényeket gondozni legalább akkora felelősség, mint közétkeztetést működtetni. A városi fák egy részét az emberek ültetik a házuk elé, jó esetben figyelembe véve, hogy a növény mekkora lesz kifejlett állapotában, és hogyan kell gondozni. Ha az önkormányzat ültet, az elvileg garancia a szakszerűségre. Így is előfordulhat, hogy évek múlva nő az utcában az aszfaltozott felület, és egy négyzetméternyi szabad földdarabon szivároghat csak le a gyökerekig az eső. Ilyen körülmények között máshogyan fejlődik, máshogy öregszik a fa. Ezt a főkertész számításba veszi. Ha nyesni kell, önállóan dönt. Ha nagyobb lehet a baj, szakértői, műszeres vizsgálatot rendel. Aztán dönt – és fölkészül arra, hogy a környéken lakók keresztre feszítik. Erre megvan az esély, főleg, ha az, amit ki akarnak vágni, idősebb, de még egészségesnek tűnik. Jártam olyan makói egyeztető fórumon, ahol a töredező jegenyesor kivágásának bejelentése életre szóló haragot szült. Ez a reakció szokott sűrűbben előfordulni. Ezért emlékezetes a dombóvári eset, mert most másféle vélemények kapnak nyilvánosságot. „Ilyenkor mindig felmerül bennem: mi lett volna, ha egy életveszélyes fa kivágását nem kötnék mindenféle hatósági engedélyhez? Egyáltalán, mi ez a baromság, hogy állami tulajdonú egy fa, és az önkormányzat nem nyúlhat hozzá?" – írják egy makói internetes fórumon a dunántúli esetről. A tanulság az, a fákkal is meg kell tanulni együtt élni, talán könnyebben is menne, mint az emberekkel, vagy a hétvégihez hasonló viharokkal.