Az az ember

Soros György néz a szemembe, ahogy benyitok apámhoz a konyhába. Az M1-et nézi, az Állítsuk meg Brüsszelt! című hirdetés megy. Az amerikai magyar milliárdos felvillanó képe emlékeztet Emmanuel Goldsteinére, akit mindenkinek gyűlölnie kell a Két Perc Gyűlölet alatt az 1984-ben. Nem film és valóság hasonlósága, különbsége érint meg, hanem az, hogy az emberi fizimiska tényleg milyen kifejező, sokoldalú üzenet.



A legtöbb reklámban vonzani szokott, de ugyanezzel az erővel miért ne taszíthatna? Ezen az elven hatnak a legutóbbi politikai óriásplakátok is, amelyeken a miniszterelnök és a felcsúti polgármester előnytelen képe alatt az áll, hogy ők lopnak, de a Jobbik majd visszaveszi tőlük. A Fidelitas városi és országúti hirdetésein négy másik arc látható, szintén ellenszenves beállításban. Az az üzenet is világos: Soros Botkát, Simicska pedig Vonát rángatja madzagon. Mi másra is biztatnám a járókelőt, tévénézőt itt, mint arra, hogy ha már így szembejön vele egy arc, nézze meg jól, de ne hagyja magát hergelni, ne engedjen a gyűlöletének.



Gondolja át, az eddigiek alapján érdemes-e készpénznek venni az elszámoltatásra vonatkozó ígéreteket. Az a körülmény is érdemes lehet a figyelmére, hogy Sorosnak, Simicskának és Vonának is volt köze barátilag Orbán Viktorhoz élete bizonyos szakaszaiban, ahogy óvodához, iskolához, egyetemhez. Akarjon maga is élethosszig tanulni, tájékozódjon a közéletben, maradjon kíváncsi!



Miért épp most írok erről? Azért, mert zajlanak az érettségi vizsgák. Az egyik internetes újság összeválogatott néhány kérdést különböző országok vizsgafeladataiból. Az egyikben azt kellett kiválasztani négy, XIV. Lajossal kapcsolatos állításból, hogy melyik inkább vélemény, mint tény. Érdekes, ugye? Ha ez alapján megpróbál különbséget tenni az ember, amikor plakátokat, híradókat néz, újságot olvas, máris sokat tett a saját boldogulásáért. Ez persze csak egy vélemény.