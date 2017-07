Az élet iskolája

Hát persze. A szociknak is megvoltak, megvannak az embereik. Amikor még mindenütt az önkormányzat döntötte el, ki legyen az iskolaigazgató, rendre választottak olyat a képviselők, akit a tanárok nem akartak. Lehetett erre azt mondani, egy vállalatnál sem a dolgozók döntik el, kit akarnak főnöknek, hanem a tulajdonosok, nem feltétlenül az a legjobb, aki a beosztottaknak szimpatikus.



A válasz is készen volt erre: az iskola nem magántőkéből, hanem közpénzből működik, a közé, és honnan tudja egy mezei képviselő, melyik pályázó alkalmas igazgatónak? Volt ebből veszekedés, aláírásgyűjtés, tüntetés. A 2010 óta működő kormány nem kért ebből a széjjelségből. Az iskolák állami tulajdonba kerültek. A tanárok és a szülők véleményt mondhatnak az igazgatójelöltekről, de a minisztériumban döntenek. Ez jó lett volna így, ha az embereket tényleg meg akarná győzni az állam arról, hogy a politika és a protekcionizmus helyett most már a szakma választ. Nem nagyon akarja meggyőzni. Makón Rója Istvánnak ellenfele sem volt, mégis mennie kell. Szerinte azért, mert nem hallgatta el a véleményét az oktatáspolitikáról – a minisztérium szerint azért, mert itt az idő a megújulásra. Megbízzák a helyettesét. Algyőn Horváthné Kunstár Andrea eddigi megbízott igazgató pályázatát indoklás nélkül dobta vissza a tárca. Gondáné Pál Ildikó győzött, aki két év alatt most pályázott harmadszor, és hétszáz szülő kérte, lépjen vissza. Nem tudom, milyen pedagógus, milyen vezető, igazságtalan lenne megítélni. Nehéz dolga lesz, én mégis Kunstár Andreát sajnálom.



Az iskolában ilyenkor nemcsak tanítják, szemléltetik is a demokráciát. A lecke nagyon egyszerű. Fiam, lányom, úgy vállalj közszolgálatot, ha vannak kapcsolataid, vagy elviseled, hogy az állam időnként a fejedre tojik. Ha ezt nem bírod, tartsd magad tőle minél távolabb!