Az élet iskolája

Nagyobbik lányom éppen tegnap vett részt egy versmondó versenyen. Ugyancsak tegnap felelt németből – négyesre –, és volt egy dolgozata is. A szobájában előző nap még késő este is égett a villany. Nem örültem neki, hogy sokáig húzódik a tanulás, de nincs mese: tudja, hogy most ez a legfontosabb. Ez még azzal együtt is igaz, hogy gyakran panaszkodik arra, sokszor úgy érzi, felesleges dolgokkal tömik a fejét.



Ha egy olyan iskolába járna, mint az a bizonyos szegedi, amely most indult nemrég, ez aligha fordult volna elő. Ott ugyanis nincs házi feladat, otthon a gyereknek már nincs más dolga, mint pihenni, játszani, a szülőkkel beszélgetni. Mindez még azzal együtt is nagyon szépen hangzik, hogy a tandíj havi 135 ezer forint, amit bizony nem mindenki tud előteremteni.



A puding próbája azonban, mint a régi mondás tartja, az evés. Jó dolog, ha a gyerek nincs leterhelve, ha élvezettel tanul, és nem kell olyasmit elsajátítania, amire – legalábbis pillanatnyilag úgy tűnik – nem lesz szüksége az életben. Aztán hogy valójában mire lesz szüksége, az csakugyan az életben derül ki. Például hogy hasznos-e, ha az ember bírja a gyűrődést, a stresszt, vagy ha képes a mindennapok sokasodó tennivalói közt rendet vágni, és nehéz körülmények között boldogulni. Egy jó iskola biztosan erre is felkészíti a diákjait. Az, hogy ez a szegedi alapítványi iskolának vagy a hasonló állami intézményeknek sikerül-e jobban, jó néhány év múlva fog kiderülni.