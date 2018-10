Október 23., az '56-os forradalom és szabadságharc évfordulója remek lehetőséget adna az aktuálpolitizálásra. Mégsem teszem. Legendás kor volt, ellenállással, a szovjet hatalommal való küzdelemmel, majd elbukással. Hősökkel, áldozatokkal és hős áldozatokkal. Nekem nemcsak ők, családjaik is eszembe jutnak.



Mint a legtöbb forradalom, szabadságharc – a nagy franciától a Rákóczin, az amerikai függetlenségi háborún át az 1848/49-es forradalom és szabadságharcig –, így a nemes eszméktől, ideológiáktól, érzelmektől átitatva ez sem volt mentes a túlkapásoktól, nevezzük nevén: az indokolatlan vérengzéstől, brutális gyilkosságoktól.



A front mindkét oldalán. Mint ahogy Dózsa egyébként keresztes háborúra gyűlt parasztjai is élvezettel, bosszútól hajtva ölték a vidéki nemességet, erőszakolták meg lányaikat, asszonyaikat. És ez pontosan így történt az 1789-es nagy francia forradalom idején, ahol a burzsoákat és egymást is öldösték.



Mert akinek fegyver van a kezében, az mindenre képes. Ez így volt és így lesz. Tegyük a szívünkre a kezünket: hozhatnánk az indokolatlan vérengzésre '48-as és '56-os példákat is. És ez semmit nem von le az adott esemény történelmi jelentőségéből. De nekem mindig a család, a hozzátartozók, a furcsa és számomra mindig idegen kifejezéssel, a hátramaradottak voltak a legfontosabbak.



Mert az őket ért tragédia, a könny ugyanolyan sós volt a „jó" és a „rossz" oldalon. Függetlenül attól, kit hová vetett a sors, a történelmi akarat, parancsnoka utasítása. Mert bármelyik forradalmi vagy szovjetpárti családról beszélünk, az elvesztett apa, testvér, gyerek okozta fájdalom ugyanolyan nagy volt.



És ugyanolyan nagy most is. Hatvankét év után próbáljuk meg ezt átérezni. Ha sikerülne: az lenne az igazi ünnep, az igazi megemlékezés. A békét hozó megbocsátás. Mert mindkét oldalon lehetnek hősök és áldozatok, hős áldozatok. Apák és fiúk. Ugye, ebben nincs semmi politika.