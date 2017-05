Az ő dolguk

Hiába kap ilyen kérdésből húszat naponta, mindig ugyanazt fogja válaszolni: a gazdasági élet a vállalkozókra tartozik, a közélet pedig a politikusokra. Ezzel fizette ki Orbán Viktor miniszterelnök az újságírót, aki Mészáros Lőrinc ügyében kérdezte pénteken a vásárhelyi városházán. És igaza volt. Ha egy vállalkozó ránéz például a tramtrain terveire, a megépítését abban az esetben vállalja el, ha megéri neki. És akkor működteti, ha hasznot hoz. Ha veszteséget termel – és azt nem téríti az állam –, nem foglalkozik vele. Ha ígéretesnek tűnik, és belevág, utóbb pedig kiderül, hogy rosszul döntött, az első adandó alkalommal kiszáll. Ilyen szempontból nem lehet sok különbség a kormányfővel jó kapcsolatot ápoló üzletember és a többi között.



A politika ennél nagyobb leleményességet igénylő szakma. A Szegedet Hódmezővásárhellyel összekötő villamosvasútról nemrég kiderült, sokkal többe kerülne, mint amennyit eredetileg szántak rá. A Miniszterelnökséget vezető miniszter, Lázár János azt mondta, ilyen áron ez nem kell. A főnöke pénteken úgy finomított, kell, de legyen olcsóbb, és menjen el Szabadkáig, mert ez így felel meg a nemzetpolitikai céloknak.



Ez azért érdekes fordulat, mert a megyei önkormányzat tizenöt éve szeretne vasútvonal-felújítást, -építést a Szeged–Szabadka–Bácsalmás–Baja vonalon. Készültek engedélyes tervek, és egyeztettek is a szerbekkel. Közös bejárás is zajlott – még akkor, amikor átjárt a határon a vonat. Aztán a sínek között gyalogoló menekültek és a balesetveszély miatt megszüntették a közlekedést. Kerítés épült, és kapu a sínekre. Azt nem tudom, a villamosvasút megépítése ilyen körülmények között reális-e. Ha kudarc lesz a vége, arról most már nemcsak a MÁV és a projektet előkészítő minisztérium, hanem Szerbia és az Európai Unió is tehet. Ízlés, meggyőződés kérdése, melyik inkább. Ha mégis sikerül gazdaságosan megépíteni, akkor nyilván lesz majd valaki, aki naponta többször nyitja-csukja a kaput.