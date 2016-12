Az Úr közel

A huszadik század talán legkülönösebb karácsonyi történetét 1914-ben jegyezték fel az írások. Franciaország és Belgium határán vagyunk, fékevesztetten tombol az első világháború, hetek óta gyilkolják egymást a lövészárkok sáros, véres, jeges mocskába szorult német és angol katonák. Aztán elérkezik karácsony szentestéje, hull a hó, egyszer csak kicsordul a német katonák ajkáról a Stille Nacht (Csendes éj), megindultan énekelni kezdenek. Kis idő telik el, és az elcsigázott angol katonák is karácsonyi énekekkel válaszolnak.



Zengnek a lövészárkok. Aztán egyre többen kimerészkednek állásaikból, csokival, cigarettával, korty itallal kínálják egymást, kezet ráznak, családi fotók kerülnek elő, másnapra még focimeccset is szerveznek. Hogy mi történhetett akkor ott, a nyugati fronton, sokan találgatják, még ma is. Jómagam a legegyszerűbb adventi bibliás magyarázatot választottam, közel volt az Úr.



Karácsony szent estéjéhez közeledve mindig közel van az Úr. Egész adventünk arról szól, hogy készülődünk, próbálkozunk, hátha sikerül kicsit jobbá válnunk, mint azelőtt. Ki jó szóval, ki adakozással, ki egy mosollyal, bátorító érintéssel, ki nagyobb türelemmel, ki együtt érző figyelmességgel, ki egy kis csenddel, ki imádsággal, ki éppen az ajándékok utáni felhőtlen rohangálással keresi a feloldozást az év közben összeszedett lelki terhek és restanciák alól. Így érkezve el ahhoz a naphoz, amit talán legjobban várunk egész esztendőben, és amelyik talán a legjobban próbára is tesz valamennyiünket.



Vágyunk az áldott pillanatokra, angyalian szép ábrándjaink vannak arról, hogy milyen is lehetne, ugyanakkor meg reszketünk, hogy hátha mégse. Igaza van Pilinszkynek, nem folyamatos lények vagyunk, hanem drámaiak. Ezért tudtak az 1914-es katonák is fenntartás nélkül örülni mindennek és mindenkinek, még az ellenségnek is. És miért ne sikerülne ez a csoda nekünk is? Hiszen az Úr hozzánk is közel van.



S ha már így vagyunk, az Urat akár a nevén is szólíthatjuk: Szeretet. Pólyába takarva, jászolba fektetve.

Boldog karácsonyt mindenkinek!