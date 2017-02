Azért a jég az úr

Hosszan elhúzódó mellékhatásai lesznek az elmúlt 30 év leghidegebb januárjának. Lassan megtudni, mi fagyott el a földeken, legkésőbb talán a fűtés elszámoló számlájával szembesül majd a magyar. Mostanában éppen az úszóházak és tulajdonosaik tanulják, hol lakik az Úristen. Az egyik a jég miatt elszabadult, a másiknak a feljárója nézett ki a szegedi rakpartra, úgy, hogy kerülgetni kellett, míg le nem zárták az egészet. Olvasóinktól kaptak hideget-meleget az érintettek, valóságos kommentáradat zúdult rájuk.



– Tetszettek volna bevontatni a téli kikötőbe – ez a leggyakoribb felvetés, és jó példája annak, utólag már mindenki okos. Tény, sok-sok évvel ezelőtt ez rendre meg is történt, archívumunkból is visszakereshetők ezek a Téli pihenőre vontatták be a Szőke Tiszát című, fotóval illusztrált cikkek. És nemcsak a diszkóhajó, az úszóházak is biztonságosabb helyen húzták ki a telet.



Ezek a telek azután elkezdtek enyhébbek lenni, és egyszer csak kinn maradtak a vízi alkalmatosságok. Megúszták. A szó szoros értelmében is, mert volt olyan tél, hogy jeget sem lehetett látni a Tiszán. Nem tudom, mi a költsége a bevontatásnak és a tárolásnak, de nem csoda, ha az érintetteket is elaltatták a gyenge telek.



Talán nem jó párhuzam, nekem mégis a téli gumi jut eszembe. Ott is volt altatás, az évente 6-8 ezer kilométert autózóra, jobbára városban közlekedőre ráöregedett az abroncs. Hiába jó még a profilmélység, a négy-öt évnél idősebb téli abroncsok tapadási tulajdonságai leromlanak. Csoda, ha ezen is spórolni akar az autós? Vagy nem cseréli, vagy a se hideg, se meleg négy évszakosban gondolkodik. Ha mégis ráöregszik, akkor meg – életét és autója épségét kockáztatva – fent hagyja egy nyárra, hogy mégse az újszerűnek látszó gumit dobja a kukába

.

A nyár persze még messze van, a Felső-Tiszán most a jég az úr.