Bajnokcsapat

Bár én már legalább másfél hónapja a férfi kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjében látom a Mol-Pick Szegedet, azért szombaton még én is elképedtem. Volt az ismeretségi körömben olyan, aki hetekkel ezelőtt azt kérdezte: miért ne verhetnénk meg itthon a Paris Saint- Germaint? Ez nekem teljesen lehetetlennek tűnt. De megtörtént.



Tegnap délután visszanéztem a mérkőzést az Európai Kézilabda-szövetség honlapján, angol nyelvű kommentárral. Ez utóbbi azért fontos, mert így feltételezhető: az a kommentátor alapvetően nem elfogult, egyik csapat irányába sem. Nem is volt az.



És mégis, ugyanazokat a jelzőket használta a Szeged védekezésére, Alilovic kapus teljesítményére, Canellas passzaira, Sigurmannsson hétmétereseire, mint amit én is, meg amit a csarnokban mellettem ülők mindannyian. Mirko „The Magnificent" Alilovic, kiabálta többször is. Én sem tudok jobbat kitalálni: varázslatos, káprázatos, nagyszerű.



És amiről szuperlatívuszokban beszélt még a kommentátor, az a közönség volt. Többször is elmondta, hogy amit a tévénézők hallanak, az alig több mint háromezer ember hangja. Írtam már ezeken a hasábokon korábban is: rajtunk, drukkereken továbbra sem múlik, mi akármikor elérjük, hogy a tévéközvetítésben alig hallatszódjon a kommentátorok hangja.



A kölni négyes döntőig körülbelül ugyanannyi idő van hátra, mint amennyi ideje azt skandálhatjuk: Izzik a csarnok, itt a magyar bajnok! Nagyon szeretném ezt kiabálni a kölni arénában is.