Bajuszkirály

Sokkoló kép és hír járta be tegnap a kormánykritikus média maradványait: eltűnt Kövér László bajsza. A Nemzet Bajszának hiányát egy szemfüles néző szúrta ki a Virtuózok újévi koncertjén, amelyen megjelent és tapsolt a házelnök is. Persze nem mosolygott, az neki nem szokása. Még csorbulna a komolysága. Ilyen szőrtelen ábrázattal amúgy is jobban látszana, ha netán mogorva tekintete ellenére véletlenül elmosolyogná magát.

Hogy Kövér László drasztikus öncsonkításából vezető hír lett a januári uborkaszezon mellett, azt is jelzi, az újságírók tudják: ez nála komoly önkifejezési forma. Legutóbb ugyanis akkor vágott le magából egy darabot – egészen pontosan a hosszú haját –, amikor hat éve ezzel jelezte a világnak: végre kiebrudalták a hatalomból a bolsevikok utódait.



Innentől persze rögtön elindult a találgatás: vajon mi késztette a szigorú modorú házelnököt, hogy megváljon arca díszétől. Mit jelenthet a leborotvált bajusz? Talán véletlenül azt is kitiltotta a parlamentből? Egyelőre nem tudni, de az biztos, hogy a komoly politikushoz illő komoly jelentősége van. Mivel legutóbb a felszabadultság kifejezésére használta, talán most, hogy minden szép és jó Magyarországon, ezzel igyekezett kifejezni emiatt érzett örömét. Dübörög a gazdaság, eltűnőben a szegénység, az éhezés, a hazug sajtót felszámolták, a korrupció – ami sosem volt az elmúlt hat évben – teljesen megszűnt, a gyerekek Matolcsy Györgyre kacsintva jönnek a világra. Magyarország erősödik. Mit is lehetne kívánni ennél többet egy új évre. Más magyarázatra nemigen gondolhat az ember a bajuszmetélés kapcsán.



Pláne, hogy még csak nem is áll jól neki.